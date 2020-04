KO JE POKRENUO HISTERIJU: Panični SMS poslala žena koja radi u ministarstvu Zorane Mihajlović

Bojana R., bivša žena Vladimira P. (34) - koji je priveden jer je, kako se sumnja, na Tviteru širio paniku, a nadležnima rekao da je za uvođenje celodnevnog policijskog časa čuo od nekadašnje supruge - radi u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kod Zorane Mihajlović, saznaje Kurir.

Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, rekao je preksinoć govoreći o hapšenju Vladimira P. da je on tu vest dobio od bivše supruge koja radi u jednom ministarstvu, a koja takođe nije autor vesti.

foto: Kurir

Kako Kurir saznaje, Bojana R., službenica ministarstva, u izjavi koju je dala policiji navela je da je poruku koju je o navodnom uvođenju celodnevnog policijskog časa dobila od drugarice i potom je prosledila nekolicini osoba, uključujući i bivšeg supruga, privedenog Vladimira P.

- Ona je u izjavi naglasila da poruku kojom se širi panika nije dobila od bilo koga zaposlenog u ministarstvu u kojem radi, kao i da nije želela da širi paniku, već samo da „obavesti prijatelje“ i pripremi ih - kaže izvor Kurira.

Povodom ove vesti oglasilo se i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

- U izjavi policiji ona je jasno naglasila da je informaciju koju je dala suprugu da se priprema 24-časovni karantin nije dobila od bilo koga iz ministarstva, niti da ova informacija ima veze s ministarstvom u kome radi, već da je ovu informaciju dobila od troje prijatelja čija je imena i kontakte dala policiji. Prema našim informacijama, policija će saslušati i ove građane koji su Bojani R. dali ovu lažnu informaciju - kažu u ministarstvu.

Podsetimo, Vladimir P. iz Beograda priveden je pre dva dana i određeno mu je zadržavanje od 48 sati. Sumnja se da je on pre tri dana na Tviteru širio lažnu vest kako „ima informaciju iz ministarstva da će sutra u 18 časova da se objavi zabrana od 24 sata, koja verovatno kreće za 48 sati i da će trajati verovatno do 15. aprila, kao i da će samo po jedan član domaćinstva moći da izađe iz kuće svaki drugi dan do prodavnice i nazad“.

Za širenje panike predviđena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Ova uznemirujuća poruka je prvo građanima stigla na mobilni telefon, a potom se proširila i društvenim mrežama.

Kurir.rs/K. B./Foto: Beta/ Mileta Mirčetić

