GOJKOVIĆ O KORONI U VOJVODINI: Uzbuna ako budemo imali 100 obolelih dnevno

NOVI SAD - Tendencija rasta broja obolelih u Vojvodini ide linearno, imamo i dalje 20-23-25 obolelih dnevno, rekao je danas pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković, ističući da će zvono za uzbunu biti ako u jednom danu bude 100 obolelih.

Na konferenciji za novinare, Gojković je rekao da je u Institutu za onkologiju, samo u martu, lečeno više od 1.200 onkoloških pacijenata, da su urađene 123 onkološke hirurške intervencije i više do 1.000 dijagnostičkih procedura.

"To je, ako ćemo sabrati, 2.500 ljudi koji su prošli u martu kroz Institut za onkologiju. Mi smo to u mesec dana uspeli da uradimo, a raste broj obolelih (od korona virusa) i verovatnoća je sve veća da možemo da imamo probleme na tom nivou. Sve molimo da ograničimo socijalne kontakte", rekao je Gojković.

Sad imamo, kaže on, sve veći i veći broj pacijenata.

"Znamo i sami da je veći broj pacijenata asimptomatski, da nemaju nikakve simptome, a vi ih morate lečiti. To se posebno odnosi na kardiovaskularne bolesnike i zbog toga nam je od krucijalnog značenja pomoć naših građana, da nam pruže sve anamnestičke podatke, da ne kriju", kaže Gojković.

U Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, kaže Gojković, postoje "crvene zone".

"Mi imamo, posebno u Insitutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, crvene zone, gde vodimo računa. Međutim, morate i to da shvatite - kada vam dođe pacijent koji ima akutni infarkt srca, vi nemate vremena da čekate testiranje. Ukoliko mu ne pružite pomoć u 15 minuta džabe test. Takve su situacije sa kojima se moramo boriti na dalje, jer što je veći broj obolelih, to je veća šansa da se dogodi to što od početka najviše zagovaram - da vodimo računa da nam infekcija ne uđe u bolnice", rekao je Gojković.

"Mi u Vojvodini za mesec dana nismo imali takav veliki problem. Ali ne znači da ga neće biti, jer nam se povećava broj obolelih", rekao je Gojković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir