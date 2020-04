POTREBNA APSOLUTNA ZABRANA KONTAKATA! Kon: Nema govoru o ukidanju mera

Maksimum će trajati još osam do 10 dana.

Kon je poručio da je, prema njegovom mišljenju, potrebna apsolutna zabrana kontakata, a ne samo zabrana kretanja.

"Ovo što se planira sada od petka je potpuno u skladu sa tim, s tim što je to zabrana kretanja koja uslovljava i zabranu kontakata. Ako mene pita neko, ja sam za potpunu zabranu kontakata, ali pošto to ne može da se sprovede, jer bi bi to značilo da ne možete zajedno dvoje ljudi na ulici, osim ako su na dva metra rastojanja. Po meni, to nema veze sa samim kretanjem, ali ako idu zajedno u nekom autobusu, jednostavno ne mogu tako da idu. Moja ideja je mnogo ozbiljnija, nego zabrana kretanja".

Kon je rekao da je krizni štab podržao policijski čas od petka do ponedeljka.

