ISPOVEST BEOGRAĐANKE IZ MELBURNA: Ovako se Australija bori sa neposlušnim građanima u doba pandemije

Vlada premijera Australije Skota Džona Morisona prvo je građanima dala preporuke, a onda uvela striktne propise, zabrane, koji se manje-više poštuju, ali ima i ogrešenja, kaže Beograđanka Dubravka Tomašević, koja sa porodicom godinama živi u Melburnu. - Data je odmah preporuka da se otkažu manifestacije koje podrazumevaju okupljanje velikog broja ljudi - kaže Tomaševićeva.

Otkazana je, tako, i Formula jedan u Melburnu. Zatvoreni su bioskopi, galerije, pabovi, teretane... U svim zgradama na ulazima su postavljena sredstva za dezinfekciju. - U liftove ulazimo samo po dvoje, a u razne butike, koji su odlučili da ipak i dalje rade, u zavisnosti od veličine, istovremeno može da uđe od jedne do deset osoba - kaže naša sagovornica.

- U prodavnicama je iscrtano gde potrošači treba da stoje ako čekaju na kasi, a u pojedinim su postavljena stakla da odvoje prodavce od kupaca.

foto: EPA/DAVID MARIUZ

U prodavnicama ima svega, ali su uvedena ograničenja koliko čega može da se kupi. Na početku epidemije, naime, zavladala je panika, pa nije bilo toaletpapira, testenina, dugotrajnog mleka... Data je, na početku, preporuka da se iz kuće izlazi samo radi neophodne kupovine, i to maksimalno dva člana porodice istovremeno. Ova preporuka u međuvremenu je postala striktan propis, pa svoj dom Australijanci mogu da napuštaju samo radi odlaska na posao, u nabavku hrane i drugih potrepština, pomoći drugima i rekreacije. Restorani i kafei su otvoreni samo za isporuku hrane i(li) pića.

Vlada je donela paket mera za pomoć ekonomiji. Pored ostalog, nezaposlenima je isplaćena novčana pomoć, a dobili su je i oni koji su ostali bez posla zbog pandemije, ili građani koji moraju da brinu o nekome ko je u samoizolaciji ili je zaražen. Premijer je obećao da će dečji vrtići biti besplatni dok traje pandemija.

- U Australiji, u globalu, nema panike među stanovništvom i svi se možemo podeliti u dve grupe - one koji ne žele ništa da menjaju i žive uobičajeno i one druge, koji slede preporuke vlade. Koliko su neki ljudi ovde opušteni, govori i događaj od pre neki dan, kada su mnogi otišli na plaže na kupanje i druženje, pa su, na primer, čuvene Bondaj bič u Sidneju i Sent Kilda u Melburnu morale da budu zatvorene - zaključuje Dubravka Tomašević, i dodaje da su tradicionalni pozdrav "Gud dej, mejt!" ("Dobar dan, druže") prekrojili u "Stej sejf!" ("Ostani zdrav"). Posle niza fotografija koje prikazuju kako su stanovnici Viktorije prošle sedmice uživali i družili se na plažama, glavni zdravstveni inspektor Bret Saton najavio je zabranu svih rekreativnih aktivnosti na otvorenom, osim najosnovnijih vežbi. Pored ostalih sportova i hobija, tokom pandemije više nisu dozvoljeni ribolov, lov, jedrenje, kampovanje i golf. LEKOVI NA KUĆNU ADRESU Australijska pošta, u saradnji sa farmaceutskom službom za kućnu dostavu, uvela je novu, besplatnu uslugu da ekspresno, u roku od samo nekoliko sati, donese na kućnu adresu lekove na recept svima koji su u samoizolaciji, starijima od 70 godina i hroničnim bolesnicima. Apoteke će dobijati od vlade povraćaj punih troškova.

