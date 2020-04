VOJSKA SRBIJE SPREMNO ODGOVORILA NA VANREDNE ZADATKE: Susreli smo neprijatelja kog ne poznajemo, ALI NEMA UZMAKA!

Uvođenje vanrednog stanja u Republici Srbiji zbog pandemije koronavirusa, Vojsci Srbije donelo je brojne vanredne zadatke. Zahvaljujući hrabrim i odvažnim pripadnicma koji je čine, vojska je uspešno savladala nove izazove, ne gubeći ni delić svoje borbene gotovosti i pokazavši da, kao i uvek kada je teško, građani Srbije mogu da se oslone na glavni stub odbrane.

foto: Ministarstvo odbrane

Među brojnim pripadnicima Vojske Srbije koji su se istakli u izvršavanju zadataka u borbi protiv koronavirusa jesu i major Ivan Stefanović iz 72. brigade za specijalne operacije, poručnik Kristina Iklozan iz Treće brigade kopnene vojske i vodnik prve klase Miloš Nedeljković iz Četvrtog bataljona veze Brigade veze. Ovo su njihove priče o iskustvu iz borbe sa koronavirusom. Moja i želja i dužnost su da pomognem pacijentima Poručnik Kristina Iklozan pre dve godine završila je Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije i od tada radi kao lekar opšte prakse u ambulanti kasarne "Knjaz Mihailo" u Nišu, u sastavu Treće brigade kopnene vojske. Iako mlada i jedini lekar u toj ambulanti, kolege kažu da se istakla brzim i pravovremenim reagovanjem na zbrinjavanju pripadnika vojske zaraženih virusom Kovid-19.

- Sećam se dana kada mi je javljeno da je nekoliko naših pripadnika pozitivno na virus korona. Za kolege koje su najpre testirani u kovid ambulanti, organizovala sam transport našim sanitetom do privremene bolnice u hali "Čair", s obzirom na to da su imali lakše simptome infekcije. Sledeće večeri tamo je na lečenje upućen još jedan naš kolega, takođe sa lakšom kliničkom slikom – priseća se poručnik Kristina Iklozan, koja se redovno raspitivala za zdravlje svojih kolega, sada već puštenih kućama, budući da su rezultati testiranja nakon hospitalizacije pokazali da su izlečeni.

foto: Ministarstvo odbrane

Kristina ističe da se u ovom trenutku ceo svet susreće sa neprijateljem kojeg ne poznaje i da je utoliko borba protiv njega teža. - U cilju mera prevencije i efikasnijeg rada oformila sam trijažni punkt ispred ambulante i razdvojila hitne pacijente od onih koji su za hroničnu terapiju. Na ulazu je obavezno merenje temperature, a svima se daju maska i rukavice. Sve za koje posumnjam da imaju Kovid-19, upućujem u vojnu kovid ambulantu „Šivara“, gde se dalje rade laboratorijska ispitivanja i po potrebi snimaju pluća i vrše testiranja. Pacijentima sam dala i broj svog privatnog telefona, kako bi mogli u bilo koje doba da me pozovu i da se posavetuju – kaže Kristina. Na pitanje kako se nosi sa strahom da bi i sama mogla da bude zaražena virusom, kao i sa profesionalnim izazovima, odgovara da joj u tome mnogopomažu iskusnije kolege. - Postoji doza straha da bih mogla biti zaražena, ali me to ne sprečava da pomognem pacijentima, jer je to moja dužnost. Iako sam jedini lekar u ambulanti, ne osećam da sam sama, jer su u mom timu tehničari, bolničari, farmaceuti, vozač. Svi smo zajedno i podrška smo jedni drugima. Kao mladom lekaru, u novonastaloj situaciji mnogo mi znače saveti kolega koji su dugo u vojsci i kolega iz drugih ambulanti – kaže Kristina i napominje da jeste da je maska, rukavice, vizir i zaštitno odelo koje svakodnevno nosi na poslu žuljaju, ali da bi mogla da pomogne drugima, svesna je da mora zaštititi sebe. A kada sve ovo prođe, najbolja pouka za nju biće iskustvo koje upravo stiče.

foto: Ministarstvo odbrane

- Ne znam da li se na sreću ili nesreću sa ovim susrećem na početku svoje karijere, ali znam da je to životno iskustvo koje poručuje da ništa ne uzimamo zdravo za gotovo. Posle svega ovoga, mislim da ću više ceniti svoju slobodu i vreme provedeno sa porodicom i prijateljima – kaže poručnik Kristina Iklozan. Među migrantima nema zaraženih od koronavirusa Major Ivan Stefanović, zajedno sa svojim kolegama iz 72. brigade za specijalne operacije, od proglašenja vanrednog stanja angažovan je na zadacima obezbeđenja Centra za azil „Krnjača“ i Prihvatnog centra „Adaševci“, kao i vitalnih objekata u Beogradu i Pančevu.

Obezbeđenje objekata u kojima borave migranti nova su zaduženja sa kojima se susrela Vojska Srbije. Vreme za pripremu bilo je kratko, ali major Stefanović naglašava da su pripadnici brigade obučeni da brzo reaguju na sve izazove pred kojima se nađu. - I u Adaševcima i u Krnjači imamo isti zadatak, a to je sprečavanje migranata da napuste centar – kaže major Stefanović.

foto: Ministarstvo odbrane

U centrima, kontakt pripadnika vojske sa migrantima sveden je na minimum, a za sva objašnjenja vojska ih upućuje na zaposlene u Komesarijatu za izbeglice, sa kojima, prema rečima majora Stefanovića, postoji odlična saradnja i razumevanje. Obezbeđenje migrantskih centara zahtevan je posao. Smene pripadnika 72. brigade za specijalne operacije traju po 14 dana i po potrebi više, a za smeštaj, koji je u neposrednoj blizini samog centra, koristi se formacijska logorska oprema ili postojeći zidani objekti. Mogućnost izbijanja nereda u kampu, rizik je sa kojim se vojska spremno suočava. - U Centru za azil u Krnjači bio je slučaj tuče među migrantima. Kao reakcija na tu situaciju, angažovane su snage u pripravnosti i izvršena blokada celog centra, čime je onemogućen pokušaj bekstva iz Centra. Odmah je kontantiran MUP Republike Srbije, čije su snage takođe intervenisale, nakon čega je situacija u Centru stavljena pod kontrolu. U oba centra koje obezbeđujemo bilo je pokušaja bekstva koji su uspešno sprečeni, uz minimalnu upotrebu sile, a u skladu sa standardnim operativnim procedurama i pravilima upotrebe – objašnjava major Stefanović.

foto: Ministarstvo odbrane

Za više od 8.000 migranata, koliko ih boravi u 20 prihvatnih i centara za azil u Srbiji, režim zabrane kretanja važi 24 časa. Zahvaljujući blagovremenom preduzimanju mera zaštite, među migrantima nema zaraženih od koronavirusa. - Pripadnici naše jedinice svesni su da štiteći migrante, štite i građane Republike Srbije, a time i svoje porodice. Jedinicu poput naše mora da krasi jak kolektiv. Uspešnost realizacije zadataka koji su pred nama zavisi upravo od toga. Podrazumeva se da je podrška među kolegama potpuna i bezuslovna, jer smo svi na istom zadatku. Što se tiče razumevanja od strane članova porodica, oni su svesni našeg doprinosa u čuvanju i njih i ostalih građane Srbije, tako da potpuno razumeju duže odsustvo svojih očeva i muževa – poručuje major Stefanović. Poduhvat za ponos Vodnik prve klase Miloš Nedeljković iz Četvrtog bataljona veze Brigade veze, svoje redovne zadatke obezbeđenja telekomunikacije, u doba borbe na suzbijanju virusa Kovid-19 privremeno je zamenio zadacima na rekonstrukciji i izgradnji nove bolnice u okviru Vojnomedicinskog centra „Karaburma“, za koje se dobrovoljno prijavio. - Pod mojom neposrednom komandom bili su profesionalni vojnici iz Četvrtog bataljona veze, kao i ceo nastavni vod vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Moram da kažem da su se od početka vanrednog stanja vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka raspitivali hoće li biti prilike za njihovo angažovanje kojim bi u ovom teškom trenutku pomogli građanima Srbije i da su kasnije, kada smo učestvovali u izgradnji nove kovid bolnice, iako nisu imali iskustva za te poslove, pokazali izuzetno visok nivo motivacije i dobro sarađivali sa profesionalnim vojnicima. Na mestu oronulog magacina rezervnih sredstava u rekordnom vremenu iznikla je nova kovid bolnica namenjena za lečenje pacijenata sa težom kliničkom slikom. Vodnik prve klase Nedeljković smatra da su takvi rezultati plod izuzetne organizacije ljudstva iz firmi donatora bolnice, „Termomonta“ i partnera, zatim medicinskog osoblja angažovanog u VMC „Karaburma“ i usklađene saradnje sa pripadnicima drugih jedinica, među kojima posebno ističe jedinice Komande za obuku. - Veoma sam zadovoljan radom svog ljudstva i ponosan što uprkos zahtevnim zadacima nije bilo ni povređenih ni zaraženih koronavirusom. Strogo se vodilo računa o merama zaštite i lično sam se starao da budu poštovane – ističe Nedeljković. Brzina izgradnje i opremanja nove kovid bolnice Vojnomedicinskog centra „Karaburma“ poduhvat je koji će pamtiti cela Srbija, a pogotovo oni koji su učestvovali u njegovoj realizaciji. - Srećan sam što sam zajedno sa svojim kolegama utkao rad u temelje nove kovid bolnice i što će po završetku vanrednog stanja i okončanja epidemije, ona nastaviti da služi za lečenje građana Srbije – naglašava vodnik prve klase Nedeljković.

