DANAS NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA Ovo su izgledi vrmena za narednih sedam dana, smenjuju se oblaci i sunce

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 C, najviša od 17 do 23 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će preovladivati oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najniza temperatura oko 12 C, najviša oko 20 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednoih sedam dana - 9.maja: U nedelju na severu i zapadu umereno oblačno i suvo, u ostalim krajevima ujutro i pre podne ponegde sa kišom, posle podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

U ponedeljak pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. U utorak novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje ce prvo zahvatiti jugozapadne i zapadne krajeve.

U sredu i četvrtak pretežno oblačno, svežije, ponegde sa kišom i pljuskovima. Zatim, do kraja perioda suvo i toplije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir