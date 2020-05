NARODNA POSLANICA NADA KOSTIĆ O SVOM GOVORU O 5G! Poziva se na snimke sa Jutjuba a tvrdi: Narod je oduševljen mnome!

Samostalna poslanica dr Nada Kostić čiji je govor o 5G mreži izazvao mnogo polemike, u Jutarnjem programu TV Prva razjašnjavala je iznete stavove.

Poslanica i dr Nada Kostić rekla je da je izašla pred javnost jer je samostalna poslanica i jer je smatrala da je njena savest u tako teškom trenutku da mora neke stvari da kaže.

Za njene tvrdnje da je koronavirus veštački poziva se na tvrdnje dobitnika Nobelove nagrade Lika Montanjea, kao i dr Rašida.

"Dokaz je da je francuski nobelovac izašao i rekao, a to je i dr Rašid, da je HIV RNK kod ugrađen u taj lanac virusa. Oni imaju neke brojače, pa se to broji. To je jako malo. To se zove modifikacija virusa. Koronavirus je modifikovan, to je dokaz.Sa silnim dokazima. Prvo ja sam protivnik teorija zavere, ja sam ljudima govorila - nemojte biti paranoidni, nemojte umišaljati. Kod mene nema ni teorije zavere, ni naučne fantastike. Ja sam patriota i ne želim da pričam koliko je to stvari koje nisu na mestu."

Govorila je pozivajući se i na video-snimke koje je pogledala na Jutjubu.

"Njima se dešavalo kada je sve ovo krenulo da u jednom trenutku dok se Tramp nije obračunao koji su dokazali da je sve istina, da nema teorije zavere. Dokazano je da postoji duboka država, postoje tuneli ispod zemlje koju su spasli iz tih tunela. To je bio deo uloge satanista, pedofilije... Ja to nisam mogla da vidim, ne živim u Americi. Ja sam to videla iz onoga što sam čitala, videli smo iz saopštenja samog Trampa šta su u činili. Njegovi marinci su to pročistili. Prvo su krenuli od Amerike, sada idu i na Kinu, bili su u Francuskoj, Italiji. Videla sam u video-snimcima na Jutjubu", objašnjavala je svoje stavove Kostić.

"Ono čime se ja ne bavim, ne mogu ništa da kažem, ja sam rekla da 5G mreža, isto kao i vakcine... Znate vi da 32 godine unazad, to je činjenica, nema tu zavere, ja sam govorila ono što je sigurno utvrđeno, nijedna vakcina nije testirana na kvalitet pre nego što je data. Postoji pravilnik da mora da se ispita. Postoji dokument da nije istina. Dokument je u Americi."

Nije videla taj dokument, ali kaže - to nisu stvari za novine da bude objavljeno.

"Treba čuti inženjera elektrotehnike i ja kao doktor ne mogu da tumačim koji elektromagnetni talas je opasan i koja brzina. Većini čovečanstva to ništa ne znači, samo bogatim ljudima.Mi smo već svi ozračeni, nama običnim ljudima ništa ne znači."

O tome da izaziva paniku kaže da nije tačno.

"Je l' znate koliko je narod oduševljen mnome? Ja sam imala više od dva miliona pregleda. Ja sam samo prenela ono što su svi naučnici, nobelovci izneli ja sam to rekla. Oko 5G mreže, to se sve nalazi u literaturi. Evo, pokazalo se da je veštački, svaka moja rečenica je potvrđena. Izašao je video nobelovca koji se bavi HIV virusom. Ja ne donosim moje zaključke, ja sam samo prenela ono što je dr Rašid preneo, da oduzima kiseonik."

