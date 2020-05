OVO SU NAJVAŽNIJI DATUMI ZA ŠKOLARCE: Velika matura od 4. do 6. juna!

Maturanti srednjih škola koji nisu zadovoljni svojim zaključenim ocenama i žele da ih poprave imaće mogućnost da to urade u školama od 1. do 3. juna, uz poštovanje svih mera zaštite, rekao je za Kurir ministar prosvete Mladen Šarčević.

- Nakon ocenjivanja, 4, 5. i 6. juna biće organizovano polaganje velike mature, odnosno odbrana maturskog rada, a 24. juna je prijavljivanje za željeni fakultet - kaže Šarčević i dodaje da je ministarstvo školama dalo sugestiju da profesori izdvoje što više vremena - od 8 časova ujutro do 20 časova, jer je cilj da što manje đaka bude u školi u isto vreme.

Srednjoškolci koji idu u prvi, drugi i treći razred će, kako kaže on, imati dve nedelje da poprave ocene, i to počev od 8. juna, a za sve ovo vreme do male mature trajaće ispiti za upis u škole za nadarene.

- Od ove godine imamo i nove oblasti - za društvene nauke, za umetnost i medije, a povećali smo i na sedam gradova za sportske gimnazije - objašnjava Šarčević i dodaje da polaganje male mature ne bi trebalo da kasni, ali i da će zadaci biti teži nego na probnoj onlajn maturi.

Kurir.rs/ R. K. Foto: Tanjug/Sava Radovanović

