ŠOK ISPOVEST ADVOKATA PETRONIJEVIĆA: Pre nego što sam prebijen, huligani su napali policiju NIJE BILO REAKCIJE (VIDEO)

U današnjem jutarnjem programu na TV Happy, koji vodi Jovana Jeremić-Milošević, advokat Goran Petronijević govorio je o dramatičnim događajima u jednom vračarskom kafiću, kada je teško prebijen zajedno sa svojim kolegom Novicom Pekovićem.

Dvojica sudija su pre 15 dana bila u bašti kafića kada ih je bez ikakvog povoda napala grupa huligana koja je prethodno pravila glamu i dobacivala prolaznicima. Ova grupa nalazila se u kafiću u neposrednoj blizini kafea u kome su sedeli Peković i Petronijević. Oni su napadnuti su stolicama i stolovima, tučeni i šutirani, U napadu, Petronijević je zadobio teške telesne povrede, a Pekoviću je umalo izbijeno levo oko!

Petronijević je u Jutarnjem programu ponovo opisao šta mu se desilo tog tragičnog dana, ali je istakao, i to je ono što je najšokantnije u celom slučaju, da su pre nego što su napali njega i kolegu Pekovića, huligani bez ikakvog straha napali, psovali i isterali iz lokala nekoliko komunalnih policajaca i redovnih pripadnika MUP-a.

- Na žalost, brutalno smo pretučeni. Sudski postupak ide svojim tokom, neki napadači su u pritvoru, neki su pušteni. Pravosuđe treba da radi svoj posao, ali moram da kažem da je te večeri podbacila policija. To veče je patrola od ukupno sedam pripadnika organa reda, međ kojima su bili dva komunalna policajca i dva inspektorta, bila brutalno izvređana i isterana iz lokala. Izgleda da su neki privilegovani, ali smatram da je to što se desilo nama, rezultat i takvog nemara policije. To je malo čudno, ja to ne mogu da objasnim, rekao je Petronijević.

Sve što je u ovoj emisiji rečeno o šokantnom slučaju prebijanja dva advokata možete pogledati u video snimku:

