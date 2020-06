MINISTAR LONČAR: Srbija bez IJEDNOG slučaja novozaraženih oko 10. jula

BEOGRAD - Poslednji slučaj zaraze korona virusom u Srbiji trebalo bi da se zabeleži oko 9. ili 10. jula, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar i naglasio da od ponašanja građana i pridržavanja preporučenih mera zavisi da li će se to dogoditi.

Lončar je na pitanje da li će porast novozaraženih poslednjih dana uticati na raniji proračun epidemiologa Medicinskog fakulteta da se poslednji slučaj korona virusa može očekivati između 20. i 25. juna, rekao da su se pojavili sporadični ''džepovi'' epidemije i da je sada realno očekivati da se to dogodi 9. ili 10. jula.

''To zavisi samo od nas. To je proračun na osnovu onoga kako se mi ponašamo i kakvi su nam rezultati. Ako se ne budemo pridržavali preporuka, to će se onda prolongirati'', rekao je Lončar novinarima posle sastanka sa direktorima kovid bolnica.

U Srbiji je do sada virus Kovid 19 registrovan kod 11.823 osobe, a od infekcije je preminulo 245 pacijenata. Do sada su testirane 272.502 osobe.

(Kurir.rs/Tanjug)

