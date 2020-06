JOŠ JEDNA POSLOVNA POBEDA TELEKOMA SRBIJE: Barsa i Real sele se na Arena sport!

Ovo za "Novosti" otkriva Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju "Telekom Srbija grupe", i naglašava da je to rezultat nedavno potpisanog petogodišnjeg ugovora za prenos španske La Lige.

foto: Nemanja Nikolić

Koliko još ostaju na Areni fudbalska evrotakmičenja?

- Produžili smo ugovor do 2024. i uzeli kompletna prava za Ligu šampiona i Ligu Evrope, što znači da ćemo od jeseni 2021. u Srbiji, BiH i Crnoj Gori na našoj Areni emitovati sve utakmice ova dva prestižna takmičenja. Napomenuo bih i da za špansku ligu od sredine 2021. postajemo ekskluzivni emiteri za sve zemlje bivše SFRJ. Planiramo da značajno ojačamo Arenu sport u regionu. Takođe, što se tiče Lige Evrope i Lige šampiona i za gledaoce u Hrvatskoj uzeli smo najjači paket. Kod njih startujemo sredinom 2021. godine. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo proširili poslovanje Arene sport i u Sloveniji, i to će uskoro moći da se vidi kroz saradnju sa telekomunikacinionim operaterima u toj državi. Napomenuo bih da smo pre godinu dana sa NBA potpisali ugovor o saradnji na šest godina.

Znači li to da se izlazi iz stanja zbog kojeg su pesimisti "Telekom Srbiju" ocenjivali kao prevaziđenu telekomunikacionu kuću?

- Konsolidovali smo naš projekat u dijaspori i imamo veliku ambiciju da osim Austrije, gde smo prisutni kao virtuelni mobilni operator i pružalac TV usluge, poslovanje proširimo i na Nemačku, Švajcarsku, SAD i Kanadu. "Telekom Srbija" postaće virtuelni mobilni operator i internet provajder u Nemačkoj i Švajcarskoj do kraja godine. Dakle, plan nam je da prevashodno našoj dijaspori, ali, što da ne, i drugim korisnicima u ovim zemljama, ponudimo objedinjene usluge. Otvorićemo više od 30 poslovnica samo u Nemačkoj. Prekretnica u poslovanju "Telekoma Srbija" bila je 2019. godina. Govorio sam 2018. godine da smo u teškoj poziciji, jer naši prihodi nisu bili prihodi budućnosti. Tada su se oni zasnivali isključivo na vojsu (glasu), SMS-u, pretplati fiksne telefonije i međunarodnom saobraćaju. Korišćenje socijalnih mreža i aplikacija, "Votsap" i "Vajber", a sa druge strane sve manje korišćenje fiksne telefonije, ugrožavalo nam je skoro 50 odsto prihoda. To je zahtevao da se brzo transformišemo kupovinom kablovskih operatora i da se više fokusiramo na internet i multimedije, kao i na produkciju sadržaja. Mislim da može da se zaključi da smo od kraja 2019. i početka 2020. kompanija koja ide u odličnom smeru. Prvo, kablovski operatori koje smo akvizirali napravili su prve godine poslovanja pod našom kapom fantastične rezultate. Ukupan prihod tih kablovskih operatora, koji su objedinjeni pod brendom "Supernova", bio je 66,5 miliona evra, što je rast od 64 odsto u odnosu na 2018. godinu. Ebita, koja je glavni parametar vrednosti kompanija, kod kablovskih operatora pod brendom "Supernova" iznosila je 31,8 milion evra. Posebno se istakao "Kopernikus", čiji je prihod 2019. iznosio 38,5 miliona evra, a ebita je bila 18,3 miliona evra.

ZLONAMERNI NAPADI NAS MOTIVIŠU - Već sada smo operator "broj jedan" po broju mobilnih, fiksnih i internet korisnika, a do kraja godine bićemo "broj jedan" i kada je reč o broju televizijskih korisnika - ukazuje Lučić. - Često smo na udaru nelojalne konkurencije, koja svoje usluge prodaje u Srbiji, odnosno naplaćuje ih od naših građana, istovremeno tražeći sve rupe u zakonu da u našoj zemlji ne plaća porez i naknade za korišćenje autorskih prava. S tim u vezi moram da istaknem da "Telekom Srbija" od svog osnivanja prihoduje isključivo od prodaje svojih usluga i da uredno plaća sve obaveze prema državi. Do sada smo isplatili stotine miliona dividendi i sopstvenim sredstvima uspeli da se proširimo u regionu. Svaki zlonamerni napad nas motiviše da budemo još jači.

foto: Nemanja Nikolić

Šta to znači za "Telekom"?

- To samo pokazuje da je kupovina kablovskih operatora bila pravi potez, jer oni imaju veliki potencijal za dalji rast. To je jedna stvar. Druga je da smo obezbedili optimizaciju troškova, što je dovelo do izuzetno dobrih rezultata. Mi ćemo ove godine spojiti sve kablovske operatore sa "Telekomom Srbija", što će već 2020, a posebno 2021. godine, doprineti ubrzanom rastu prihoda "Telekoma Srbija". Moram da napomenem da je i "Telekom Srbija", bez obzira na kablovske operatore koje je akvizirao, imao prirodan rast televizijskih korisnika. Od situacije da imamo pad broja korisnika interneta i televizije došli smo u situaciju da već 2019. imamo prirodan rast korisnika televizije kod "Telekoma Srbija", i to od čak 90.000 korisnika. Prvi kvartal 2020. godine, što potvrđuje i izveštaj RATEL-a, pokazuje da "Telekom Srbija" nastavlja i ove godine trend rasta. U distribuciji TV sadržaja, gde smo do pre godinu i po imali manje od 20 odsto tržišnog učešća, sada imamo 43 procenta. Sve to govori da ćemo na kraju ove godine preći ciljanu brojku od milion televizijskih korisnika i milion korisnika interneta samo u Srbiji. To nedvosmisleno znači da ćemo novim prihodima kompenzovati pad prihoda od klasičnih telekomunikacionih usluga i da ćemo moći da se posvetimo transformaciji kompanije. To je, inače, strategija najuspešnijih telekomunikacionih kompanija na svetu.

A, kako će izgledati ta transformacija?

- U planu je transformacija kompanije, koja podrazumeva fokus na razvoj digitalnih projekata i produkciju sopstvenog sadržaja. Takođe, svake godine izdvajaćemo značajna sredstva za razvoj startap projekata. Cilj nam je da budemo nosioci razvoja novih digitalnih servisa u regionu. Pored proizvodnje filmskog i serijskog sadržaja, fokusirani smo i na proizvodnju sopstvenog dokumentarnog programa. Osim toga što ćemo ovim sadržajem jačati naše kanale, cilj nam je da kvalitetan sadržaj izvozimo i van granica naše zemlje. Mislimo da uz našu pomoć domaća kinematografija ponovo može da zauzme značajno mesto na svetskom tržištu. Duboko verujem u brzi razvoj Srbije, kao i da će bitan deo tog razvoja biti izvoz digitalnih servisa i sadržaja. Ovaj segment razvoja biće mnogo lakši ako postoji jak nacionalni operator. Jak "Telekom Srbija".

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir