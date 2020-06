KO KRENE NA MORE, MORA DA BUDE SPREMAN NA OZBILJNE KOMPLIKACIJE! Grci na granici NASUMICE testiraju i vode u KARANTIN!

Grčka će danas, 15. juna, u 23 sata po lokalnom vremenu otvoriti svoje granice za turiste iz Srbije, ali svi putnici na ulasku u Grčku koji se učine sumnjivim biće zadržani i odvedeni na brzo testiranje na koronvirus.

Kako su objavile grčke vlasti, sve dok rezultati testova ne budu gotovi, turisti će biti smešteni u karantinu. U najboljem slučaju, za rezultat će se čekati jedan dan.

U slučaju da test pokaže da turista ima koronu, za njega letovanja više nema. Provešće 14 dana u posebnom hotelskom karantinu, koji će čuvati policija!

Paprene kazne

Da situacija nije nimalo naivna, svedoči i činjenica da su Grci pripremili čitave hotele gde će biti smeštani turisti zaraženi koronom, kao i brojne restriktivne mere na plažama i u smeštajima, pa čak i kazne od 150 evra za nenošenje maske u zatvorenim objektima.

Granicu za srpske državljane od ponoći je otvorila i Severna Makedonija, ali samo za tranzit u trajanju od najviše pet sati. Za turiste iz Srbije otvoren je samo prelaz Preševo-Tabanovce, a na granici s Grčkom prelaz Bogorodica-Evzoni.

U toku tranzita turisti ne smeju da napuštaju autoput. Na to će se obavezati pismenom izjavom, koju će morati da popune na ulazu u Severnu Makedoniju, a potom će je predavati graničnoj policiji kada izlaze iz zemlje. Na taj način će organi reda imati uvid u to koliko ste tačno vremena proveli u zemlji.

Ako računamo da vozačima, poštujući propise, treba duže od tri sata da napuste makedonsku teritoriju, ova mera praktično znači da vozači neće moći da prave duže pauze i da se odmaraju. Ukoliko putnici prekrše dozvoljenih pet sati u tranzitu kroz Makedoniju, policija će ih odmah sprovesti u dvonedeljni karantin zbog kršenja propisa.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je za Informer da je s obzirom na brojne komplikacije i zdravstveni rizik za građane Srbije ipak najbolje da odmor provedu u svojoj zemlji.

- Još ima puno nedoumica, a vidite i sami kolike vas ogromne komplikacije i peripetije čekaju ako krenete u Grčku. Uz sve to, tu je i zdravstveni rizik da se zarazite koronavirusom. Imajući u vidu ove činjenice, jedino što mogu je da iskreno posavetujem sve naše građane da odmor ili bar njegov deo provedu u Srbiji. To sam savetovao i kada je situacija bila stabilnija, a pogotovo sada kada se stvari odvijaju kako se odvijaju. U ovakvim situacijama je zaista najsigurnije da budete blizu kuće, odnosno u svojoj zemlji. Ponuda za odmor u Srbiji je zaista mnogo bolja nego ranije, veliki je izbor, i odnos cene i kvaliteta je odličan. Za to su nam odali priznanje i strani turisti i zaista ne vidim nijedan razlog da naši ljudi ne provedu odmor u svojoj zemlji - istakao je Ljajić.

Zbog loših testova i zdravima preti karantin

Domaći stručnjaci u više navrata dosad upozoravali su da brzi testovi nisu 100 odsto tačni, odnosno da u čak 50-60 odsto slučajeva daju pogrešne nalaze na prisustvo virusa u organizmu. Infektolog Žarko Ranković kaže da brzi testovi koji se budu radili turistima na granici nisu nikakva garancija da putnik nije zaražen. - Može se desiti da test pokaže da je turista pozitivan, a u stvari nije, i da zbog toga odmor mora da provede u karantinu. I obratno, turista koji se testira i bude negativan može da bude zarazan i da nastavi da širi zarazu na letovanju - objašnjava Ranković.

