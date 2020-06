DOKTOR STEVANOVIĆ UPUTIO OZBILJNU PORUKU: Koronu možete dobiti bilo gde ako se nađete uz inficiranu osobu

Profesor doktor Goran Stevanović je, gostujući u "Ćirilici", objasnio kako teče život nakon epidemijskog talasa korone.

- Situacija je onakva kakvu smo očekivali, izdržali smo svi zajedno, uz zajedničke napore, uz veliku pomoć našeg stanovništva jer bez njihove discipline ništa ne bismo uspeli! - istakao je prof dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti.

- Da ovo ne može jednostavno da se ugasi i nestane, mi smo sada na kraju prvog udarnog talasa, a ovo sa brojem inficiranih će još neko vreme trajati, možda sedam, mesec dana. Zavisi i od našeg ponašanja i komunikacije sa inostranstvom. Ako testirate veliki broj ljudi naravno da ćete otkrivati obolele. Onog trenutka kada obustavite testiranje nemate veći broj zaraženih - objasni je dr Stevanović.

- Da li je lakše dobiti koronu na moru ili u Srbiji? - pitao je Milomir Marić.

- Vi koronu možete dobiti bilo gde ako ste uz osobu koja je inficirana. To je procena vlastitog rizika. Sa ovim podacima koju imamo, testiranje, praćenjem kontakata, mi znamo gde je rizik, ako odete u neko drugo područje pitanje je kakva je situacija. Isto tako ne znamo kako će koja država reagovati ako joj se desi povećan broj inficiranih, osim toga na more dolaze ljudi iz raznih zemalja, ako se razbolite u stranoj zemlji pitanje kako ćete se tamo lečiti i doći do svoje zemlje. To je sve rizik koji morate sami da procenite - istakao je dr Stevanović.

- Ima jedan od karakterističan detalj kojim počinje korona kod asimptomatskih slučajeva - gubitak čula mirisa. Kada dobijete temperaturu, da gubite osećaj čulo mirisa, da osećate malaksalost, razlog je da počnete misliti o svom zdravlju. Nama se ljudi javljaju vrlo brzo, nakon drugog, trećeg dana bolesti - otkrio je dr Stevanović ekskluzivno u Ćirilici.

- Pozitivna tendencija je da se ljudi sami javljaju u vrlo kratkom roku, to se kod nas odmah počelo dešavati. Na svakih 100 godina u istoriji sveta imamo novu pandemiju, imamo novi agens, jer je planeta jedan živ eko-sistem i mi smo samo jedan deo mozaika, mikroorganizmi su ovde bili mnogo pre nas i ostaće posle nas. Ovo je nešto što se moglo očekivati i očekivali smo ovo zadnjih deset godina. Očekivali smo neki novi soj gripa, bilo je naznaka da će zika to napraviti pa se nije desilo. Iz grupe korone bilo je dva bezazlena pokušaja kao MERS. Uslov da imate pandemiju je da je novi efektivni agens prijemčiv odnosno da su ljudi prijemčivi za njega - pojasnio je dr Stevanović tok pandemije korone.

(Kuirir.rs/TV Happy)

Kurir