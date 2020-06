POGLEDAJTE PONOS NAŠE VOJNE INDUSTRIJE: Samo 10 zemalja u svetu uspelo je da napravi ovakvo borbeno vozilo (FOTO)

Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas prikazu karakteristika i mogućnosti novog oklopnog borbenog vozila M-20 MRAP 6x6 u pogonu preduzeća „Zastava TERVO“ iz Kragujevca.

Reč je o vozilu čija je namena bezbedno prevoženje jedinica i koje poseduje visok nivo balističke i protivminske zaštite. Uz to, mogućnost otvaranja vatre iz vozila svrstava ga u rang najboljih svetskih rešenja u toj kategoriji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

foto: MC Odbrana/Darimir Banda

Vulin je istakao je da je srednjoročni cilj naše vojske da se nijedan naš vojnik više ne prevozi u kamionu pod ceradom.

"Za nas je ogroman iskorak da imamo novo vozilo, koje je u stanju da bezbedno, sigurno i brzo preveze naše jedinice i da ih pritom zaštiti od dejstava različitog streljačkog pešadijskog naoružanja, ali i različitih mina. Malo je zemalja u svetu koje su u stanju da naprave ovakvo vozilo, ima ih desetak. Mi smo se danas učlanili u taj klub visoko-tehnološko razvijenih nacija i posebno sam ponosan što je ovo produkt naše pameti, naših inženjera. Ovo je FAP-ova platforma, a sve što je na njoj proizvedeno je u našoj zemlji i znanjem naših inženjera", rekao je Vulin.

foto: MC Odbrana/Darimir Banda

Prema njegovim rečima, za vojsku je velika stvar kada je u stanju da se oprema i naoružava iz domaćih sredstava, od domaćeg znanja i pameti.

foto: MC Odbrana/Darimir Banda

"Ova vojska više, jednostavno, nije ista. Stvari se menjaju, na bolje. Zahvaljujući velikom poverenju i ličnom doprinosu vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, sposobnosti da se obezbede značajna sredstva, Srbija je ekonomski daleko snažnija, ali Srbija je odgovornija prema sebi i svojoj vojsci. Ovo je vojska koja će moći da se nosi sa bilo kojom drugom zemljom, koja je u stanju da sačuva svog vojnika, da mu omogući da bude siguran i bezbedan", poručio je ministar odbrane.

foto: MC Odbrana/Darimir Banda

Pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović istakao je da vozilo M-20 6x6 predstavlja ključni faktor za obezbeđenje zaštićene mobilnosti pešadije Vojske Srbije, za koji je predviđeno da se ostvari kroz dve familije borbenih oklopnih vozila točkaša domaće proizvodnje.

foto: MC Odbrana/Darimir Banda

foto: MC Odbrana/Darimir Banda

"Prva familija je već poznata, to su „Lazar“ i „Miloš“, vozila koja su bazirana na automotivnim komponentama sa nezavisnim vešanjem, od vrhunskih svetskih proizvođača i ona su u klasi borbenih vozila kakva se inače koriste u zapadnoevropskim vojskama. Druga familija je bazirana na automotivnim komponentama – pouzdanim, robusnim, koje proizvodi naš FAP. To su vozila 6x6, kao što je ovo, i vozila 4x4. To je jedan jako kvalitetan sistem zavisnog oslanjanja mostova koji se proizvode u FAP-u, po Mercedesovoj licenci, a i ostale komponente, takođe, vrhunskog su kvaliteta", objasnio je Miloradović.

foto: MC Odbrana/Darimir Banda

On je dodao da se vozilo može preraditi za različite namene kao što je prevoz teškog tereta, ranjenih itd.

foto: MC Odbrana/Darimir Banda

Govoreći o nivoima zaštite, Lazara Stojnić iz Sektora za klasično naoružanje Vojnotehničkog instituta i rukovodilac projekta na razvoju ovog vozila, rekao je da je uz osnovni nivo zaštite, razvijen i dodatni modularni oklop, koji će se koristiti u zavisnosti od namene koju vozilo bude imalo u Vojsci Srbije.

(Kurir.rs)

Kurir