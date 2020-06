DRAMATIČNO UPOZORENJE RHMZ: Srbija u narandžastom, danas kiša, od sutra obilne padavine! Evo gde će biti NAJKRITIČNIJE

U Srbiji će biti biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19 C, najvisa od 19 do 25 C.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u ponedeljak i utorak iznad većeg dela Srbije očekuje lokalno velika količina padavina, 40 i više litara na kvadratni metar za 24 časa.

Zbog toga će u pojedinim delovima Srbije na snazi biti narandžasti meteoalarm.

Takođe, na Tamišu kod merne stanice Jaša Tomić vodostaji će biti u većem porastu sa dostizanjem i prevazilaženjem granice vanredne odbrane od poplava, a kod h.s. Sečanj sa prevazilaženjem redovne odbrane tokom 20/21. juna.

Pretežno oblačno i svežije s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U utorak posle podne na severu postepeni prestanak padavina. Temperatura od srede u postepenom porastu.

