VREME NE IDE NARUKU: Zbog viška kiše kasni žetva pšenice i ječma

Poleglo žito na sremskim oranicama ne odaje optimističan utisak, kiša je padala danima uz dodatne komplikacije koje je izazvao vetar, a koliko će biti manji prinos - zavisi od ostatka sezone, kvaliteta zasada i veštine poljoprivrednika, ali je sigurno da će žetva kasniti.

- Žetva će se sigurno produžiti za 10 do 15 dana, nadamo se da će krenuti početkom sledećeg meseca i ipak se nadamo solidnom prinosu, žito je u fazi sazrevanja. Imali smo blagu zimu za žito i pšenicu, ali i suvo proleće, kiša je u jednom trenutku pala u pravi čas, ali ju je posle bilo i previše. Ipak, nadamo se solidnom prinosu - kaže Miomir Mirić, ratar iz Martinaca, dok Zoran Martinović iz Poljoprivredne stručne službe iz Sremske Mitrovice kaže da će i sezona ječma kasniti.

Rade Tepić (27) iz Gospođinaca uspešan je mladi poljoprivrednik koji na osam hektara gaji luk, a na sedam papriku, a u svemu tome su mu pomogle subvencije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.

- Najbitnije je da se proizvede kvalitetno, to posle dolazi samo, lakše je malo živeti na selu, lagodnije. Studirao sam u Novom Sadu i u Beogradu, ali me više privlači selo i zato sam i odlučio da ostanem tu. Tehnologija veoma napreduje u poljoprivredi i nismo ni svesni koliko moramo da se trudimo da je ispratimo, počevši od solarnih panela pa do drugih stvari. Pokrajinski sekretarijat nam je dosta pomogao, moramo gledati malo i na duže staze - kazao je Tepić, koga je pokrajinski sekretarijat podržao sa 11 miliona dinara od 15 miliona, koliko je ukupno uložio u nove sisteme, opremu za navodnjavanje i druge moderne tehnologije.

