NOVE MERE: Štab sutra odlučuje o uvođenju vanredne situacije u Beogradu! EVO ŠTA ĆE BITI ZABRANJENO

Vanredna situacija biće sutra, najverovatnije, proglašena za Beograd i Vranje zbog pogoršanja epidemiološke situacije, saznaje Kurir od jednog od članova kriznog štaba. Sednica štaba zakazana je za sutra u 10 sati.

Prema istim informacijama, biće zatraženo da se broj osoba u zatvorenom prostoru ograniči na 100, a ne manje od 500, kako je to dosad bilo, dok bi sve maturske večeri i slične proslave koje nisu dosad održane bile odložene. Ukoliko se svi članovi tog tela Vlade Srbije budu složili, očekuje se i ograničenje rada ugostiteljskih objekata, noćnih klubova, možda i drugih objekata gde se okuplja veliki broj mladih ljudi kako bi se sprečilo širenje virusa među njima.

Mladi na udaru

- Trenutno je najviše inficiranih osoba starosti od 20 do 40 godina. Zbog toga će biti preporučeno da se u obrazovnim ustanovama ne insistira na fizičkom dolasku u te objekte, već će se sve što je neophodno završavati onlajn ili uz strogo sprovođenje preporučenih epidemioloških mera - navodi naš izvor i podseća da je na prošloj sednici odlučeno da je obavezno nošenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu, držanje distance, a preporučeno je da se maske nose i u svim javnim ustanovama.

Razlog svemu tome su, kako ističe naš izvor, 254 novoinficirane osobe u poslednja 24 sata.

Istovremeno, u Novom Pazaru, gde je prošle nedelje uvedena vanredna situacija, kad je ograničen rad ugostiteljskih objekata, zabranjeno korišćenje nargila, okupljanje na slavljima, svadbama, sada su mere dodatno pooštrene.

Novi Pazar i Užice

Kako je preneo RTV Novi Pazar, tamošnji štab za vanredne situacije doneo je prekjuče odluku da sve trgovinske radnje, marketi i megamarketi, frizerski saloni, pekare, mesare i tržni centri, uslužno-zanatske radnje rade ograničeno, u terminu od 7 do 19 sati. Ova mera se neće odnositi na apoteke. Prema istim informacijama, gradski štab za vanredne situacije doneo je i odluku kojom se zabranjuje rad svih vrsta zabavnih parkova za decu, kao i rad teretana na teritoriji grada Novog Pazara.

U Užicu je juče proglašenja vanredna situacija jer je u tom gradu u poslednja 24 sata potvrđeno 47 novih slučajeva zaraze, najviše u jednom danu otkako je epidemija počela i dvostruko više nego u petak, koji je do tada bio najteži dan epidemije u ovom gradu. Od 15. marta do 24. juna u Užicu je bilo potvrđeno 80 slučajeva koronavirusa, a od prekjuče do danas - 82. Dosad je vanredna situacija proglašena i u Kragujevcu, dok je Vranje zatražilo od kriznog štaba da se to isto učini i kod njih.

Lončar: Vučić nam je sve obezbedio Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, naveo je da je otvorena bolnica u Surdulici za prijem kovid pacijenata kako bi se rasteretili Vranje i Niš. - Mi smo dali šansu da svako svojom odgovornošću odlučuje kako će biti. Ako se neko ne pridržava onoga što je preporučeno, nemamo drugog izbora osim da uvodimo mere koje će poboljšati stanje, sačuvati ljudske živote i zdravlje - istakao je Lončar i dodao da nije sramota da se nosi maska i da se ne pozdravljate sa nekim grljenjem i ljubljenjem. - Mere će se održavati prema situaciji od područja do područja i neće ih biti za one koji su disciplinovani i pridržavaju se preporuka, već samo tamo gde nema rezultata. Zaštitne opreme, testova i lekova ima dovoljno. Predsednik Vučić je iskoristio svoj uticaj i obezbedio ne samo za sada već i za jesen. A to nije malo, ako pogledate koliki je broj ljudi koji se pregledaju, testiraju i zbrinjavaju u medicinskim centrima - naglasio je Lončar.

Leskovac ponovo žarište Kod još 25 osoba sa teritorije grada Leskovca potvrđena je korona, podaci su Zavoda za javno zdravlje iz ovog grada. U poslednja 24 sata stiglo je 87 rezultata testova na kovid, od kojih je 28 pozitivno. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na nivou Jablaničkog okruga je 898, na teritoriji grada Leskovca 693, Vlasotinca 115, Bojnika 28, Lebana 48 i Medveđe 14. Koliko je osoba smešteno u leskovačkoj kovid bolnici podatak je koji već nedeljama niko ne saopštava.

(Kurir.rs / R. Briza - Z. Šaponjić)

Kurir