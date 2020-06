DOKTORKA DARIJA ODGOVORILA NA ŠOK-TVRDNJU NESTOROVIĆA: Ne treba da se uzdamo u kolekitvni imunitet

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević rekla je da ne treba da se uzdamo u kolektivni imunitet, već da učinimo sve da sprečimo da se u našem organizumu virus umnožava.

Prethodno je doktor Branimir Nestorović izjavio je da je sada vreme da se zarazimo i steknemo kolektivni imunitet, a već smo od drugog člana Kriznog štaba čuli sasvim oprečan stav - ne treba da se uzdamo u kolekitvni imunitet.

Dr Kisić, komentarišući studiju stručnjaka sa Medicinskog fakulteta prema kojoj 6,4 odsto građana ima imunitet, rekla da je reč o "realnim podacima".

- To su rezultati pilot istraživanja stručnjaka sa Medicinskog fakulteta, da li je to mnogo ili malo. To je onako kako jeste. Svi bi voleli da je to 100 odsto, ali to su realni podaci. Svakim novim danom, gledajući brojeve obolelih mi prirodno stičemo taj imunitet, pri čemu napominjem da ne treba da se uzdamo u kolektivni imunitet, već treba da učinimo sve da sprečimo da se u našem organizumu virus umnožava - rekla je dr Kisić Tepavčević u jutarnjem programu.

Njen kolega iz Kriznog štaba prethodno je izjavio da "ako treba da se razbolite, najbolje je sad da se razbolite, kada je virus relativno slab", kao i da je "na kraju balade, čak i da jeste umrlo 600 ljudi, to je dobar rezultat". Opširnije pročitajte u posebnoj vesti.

Dr Kisić Tepevčević izjavila je još i da je korona virus nije jedini koji je sada prisutan, iako je "svima nama teško da sad razmišljamo o bilo kojoj drugoj infekciji sem korone".

- Imamo još i grip, to nije neobično jer imamo sporadične slučajeve gripa svakog leta. Tu su i druga različita oboljenja koja se inače javljaju, to je uvek uticalo na nas da se svi osluškujemo i pratimo respiratorne tegobe - kazala je ona.

(Kurir.rs/TV Prva)

