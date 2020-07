UZBUNA NA GRČKOM OSTRVU EVIJI: Policija ceo dan jurila srpske turiste

Srpski turisti zaraženi koronavirusom registrovani su na Skijatosu, Lezbosu, Nea Potidei, Tasosu, Sitoniji, u Kavali, Krfu, Halkidikiju, a pozitivno je i troje ljudi koji su otputovali na grčko ostrvo Eviju - bračni par koji je primljen u bolnicu u gradu Lamija, kao i žena stara 38 godina.

Zbog ova tri slučaja na Eviji cela grupa od 80 putnika koja je zajedno putovala i smeštena u nekoliko hotela na ostrvu, kako prenosi grčki portal Tvstar.gr, biće stavljena u karantin i ponovo testirana kako bi se dobila jasnija slika.

Blagi simptomi

Zdravstvene vlasti na ovom ostrvu juče su tražile sve putnike iz grupe, to jest kontakte bračnog para koji je prethodno hospitalizovan, a uspele su da nađu i ženu taksistu koja ih je prebacila u bolnicu. Suprug je, prema dostupnim informacijama, juče imao blage simptome, dok ih supruga nije uopšte imala.

- Bračni par nije imao nikakve simptome pre nego što su stigli rezultati. Nakon toga suprugovo stanje se nešto pogoršalo. Trenutno su u bolnici, gde se obavljaju dodatne analize i ako sve bude u redu, najverovatnije će biti prebačeni u karantinski smeštaj - kaže za Kurir izvor iz diplomatskih krugova.

Vraćanje novca

Na Tasosu su, kako prenosi grčka agencija ANA, potvrđena su četiri slučaja za koje je navodno utvrđeno da su ih doneli turisti iz Srbije i Bugarske i ti turisti su stavljeni u hotel karantin, dok su u opštini Panagio kod Kavale potvrđena dva slučaja kod osoba koje su obilazile tu opštinu, ali su se, kako kažu, u međuvremenu vratili u svoje zemlje.

Na Krfu je pozitivna Srpkinja (60), koja je došla da poseti ćerku, dok je na Halkidikiju za troje Srba ustanovljeno da su pozitivni ka koronuvirus. Reč je o bračnom paru koji boravi na Kasandri sa petogodišnjim detetom koje nije pozitivno. Pozitivna je i jedna žena is Srbije koja boravi na Sitoniji.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta), potvrđuje za Kurir da je za nekolicinu naših turista u Grčkoj ustanovljeno da su zaraženi koronom, ali da to nije neočekivano.

- Tamo se trenutno nalazi oko 40.000 naših turista i niko do sada nije prijavljivao nikakve veće probleme. Naprotiv, mnogi koji su došli sopstvenim prevozom zvali su agencije i raspitivali se da li mogu da produže boravak. U Grčkoj ima 20 puta manje zaraženih nego u Srbiji i turisti su uglavnom zadovoljni kako se poštuju higijenske mere i mere zaštite - kaže Seničić. On dodaje da će svima koji su imali uplaćene i rezervisane aranžmane do 15. jula, a koji su obustavljeni usled zatvaranja grčke granice biti omogućeni zamenski vaučeri ukoliko su uplatili pre 15. marta, a onima koji su uplatili u poslednje vreme biće vraćen novac.

Marko Maksimović iz Haniotija Ovde se ne bojimo zaraze foto: Privatna Arhiva Marko Maksimović (28) iz Kljajićeva kod Sombora, koji je u Hanioti došao sa suprugom i jednogodišnjom ćerkom 4. jula, neposredno pre nego što je ta zemlja zatvorila granice za naše turiste, kaže da se tamo niko ne boji korone. - Na granici su nasumice testirali sedam-osam putnika, među kojima smo bili moja supruga i ja. Srećom, niko iz naše grupe nije pozitivan. Čuli smo da ima nekoliko zaraženih u Grčkoj, ali ne poznajemo nijednog - kaže Maksimović i dodaje da je na moru bezbednije nego bilo gde drugde. - Ovde ima manje zaraženih nego u Srbiji. Udišemo sveži morski vazduh i uživamo u moru. Niko se ne boji korone - rekao je on, navodeći da Grci poštuju mere zaštite - konobari nose maske, ležaljke na plažama su na bezbednoj distanci, a u smeštaju se vodi računa o dezinfekciji.

Nova pravila Holandija je juče zatvorila granice za putnike iz Srbije i Crne Gore, nedelju dana nakon što ih je otvorila, navodeći kao razlog nagli porast broja zaraženih koronavirusom u te dve zemlje, preneo je Rojters. Premijer Severne Makedonije Oliver Spasovski rekao je u Kumanovu da će vlada „najhitnije“ razmotriti predlog Komisije za zarazne bolesti da za ulazak u zemlju građani Srbije, Crne Gore, BiH i Kosova moraju da imaju PCR test ne stariji od 72 sata, preneli su lokalni mediji. Grčka je juče nastavila sa ublažavanjem restriktivnih mera uvedenih radi sprečavanja širenja korone tako što kupci u tržnim centrima više nisu obavezni da nose zaštitne maske, preneo je grčki dnevnik Katimerini. Ukinuto je i ograničenje o broju osoba za jednim stolom u restoranima.

Kurir.rs/Ružica Kantar Foto:Profimedia

Kurir