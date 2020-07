NAJEZDA SLEPIH MIŠEVA U SRBIJI: Građani u panici, da li PRENOSE KORONU? Evo šta tvrde stručnjaci

U proteklih nekoliko meseci biolozi specijalizovani za proučavanje slepih miševa, ispred Prirodnjačkog muzeja u Beogradu i Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, primaju povećan broj poziva zabrinutih građana u vezi sa aktivnošću slepih miševa u gradovima,saopštio je Prirodnjački muzej na svojoj FB stranici.

Iz muzeja upozoravaju da su decenije naučnog i pedagoškog rada na popravljanju reputacije ovih letećih sisara i edukovanju građana o njihovoj korisnoj i značajnoj ulozi u lancima ishrane i ekosistemima, na putu da sa novim naletom aktuelne pandemije bolesti COVID-19 padnu u vodu.

"Od marta 2020. u više navrata gostovali smo u medijima i davali intervjue na temu virusa i slepih miševa u Srbiji, koji iako zaista jesu nosioci određenog broja virusa, ni u kom slučaju nisu nosioci uzročnika COVID-19, niti ga mogu preneti na čoveka", tvrdi se u saopštenju.

Oni objašnjavaju da je nakon obilnih kiša tokom maja i juna brojnost noćnih letećih insekata, što je privuklo veliki broj slepih miševa koji se njima hrane.

"Zbog toga u ovim toplim noćima možemo primetiti i veliku aktivnost slepih miševa u parkovima, ili oko zgrada i uličnog osvetljenja. Ali, nema razloga za brigu! Oni samo žive svoj život. Čovek im nije ni od kakvog interesa da bi ga napadali u letu, sletali na njega, grebali ili ujedali. Nisu opasni ni za decu, niti će se uplesti u kosu, što je jedna od najčešćih zabluda. Ako nam se učini da se slepi miš ustremio ka nama, verovatno pokušava da ulovi insekta koji je u našoj neposrednoj blizini. Oni nemaju i ne mogu imati epitet „štetočina“ koji često ide uz, na primer, glodare i insekte", piše u saopštenju.

Oni su zamolili građane da ne strahuju od slepih miševa, a dali su i nekoliko saveta u slučaju bliskih susreta sa ovim životinjama.

"Po pitanju uletanja slepih miševa u stanove, savetujemo da se tada širom otvore prozori, sklone zavese i ugasi svetlo i životinja će sama naći izlaz. Ukoliko mlatimo krpama, metlama i drugim priručnim alatkama, samo otežavamo da slepi miš eholocira izlaz. Ukoliko se uletanje slepih miševa ponavlja previše često, preporuka je da se stave mrežice za komarce koje će ih fizički sprečiti da uđu u stan dok lete za nekim insektom. Što se tiče kolonija slepih miševa koje možda imamo u zgradi ili iznad naših terasa, preporuka je da se one ne diraju do sredine avgusta, jer se bebe slepih miševa rađaju i odrastaju od kraja juna do sredine jula, pa je potrebno da se sačeka da bebe počnu da lete, kako bismo bili sigurni da su svi slepi miševi izleteli u sumrak iz tog skloništa, pre nego što se eventualno pristupi njegovom zatvaranju", piše u saopštenju.

Oni podsećaju da su slepi miševi zakonom zaštićeni, kao i da je njihovo hvatanje, proganjanje i ubijanje zabranjeno i kažnjivo.

(Kurir.rs/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir