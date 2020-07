MISTERIJE KORONE: Na respiratoru i pacijenti bez simptoma!

Novi koronavirus, od čijih je posledica dosad u Srbiji preminula 461 osoba, a ukupno je zaraženo 20.498 ljudi, u novom naletu ume da bude prava misterija i za stručnjake, a kamoli za građane.

Tako lekari upozoravaju da je kovid 19 potpuno nepredvidljiv i da se čak može desiti da bez temperature ili drugih simptoma pacijenti razviju tešku upalu pluća zbog koje neretko završe na respiratoru!

Nagli skok Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić, direktorka Klinike za pulmologiju KCS, ukazala je da su i lekari potpuno iznenađeni ponašanjem kovida 19, jer respiratornim virusima leto nikad nije glavna sezona. Kao da se virus sada pojavio s potpuno novim licem i mnogo je suroviji nego što je bio na proleće.

- Ovog puta je virus toliko nepredvidljiv. Ljudima se pojavi temperatura, ali nemaju druge simptome. Temperatura padne i onda je naizgled sve u redu, da bi se posle četiri, pet dana pojavila pneumonija. Opet nagli skok temperature, suvi i permanentni kašalj, od kog ne mogu da dišu, malaksalost... Čim se takvi simptomi pojave, to je veliki signal da je pacijent u opasnosti. Tada oporavak traje vrlo dugo, a sada je pogotovo to slučaj s mlađim ljudima - opisala je za RTS trenutnu situaciju dr Vučinić i dodala da je starosna granica pacijenata sada niža, a da se oboleli praktično momentalno hospitalizuju zbog težih pneumonija.

Kritičan momenat

- Broj osoba na respiratoru je stalno trocifren i to su mnogo teški oblici kovida 19 u ovom naletu. Uz to, kada pacijent stigne do respiratora, to je sistemski krah čitavog imunog i metaboličkog sistema u organizmu, a i izlečenim ljudima mogu da ostanu posledice na plućima. Došao je u mutiranom obliku, to nije onaj virus s proleća, ovo je mnogo surovije i intenzivnije. Imamo zvanične smernice za lečenje, ali svet ne zna kako da se izbori sa ovom pošasti. Vakcina će to verovatno moći da izleči, ali kada će ona doći, ne zna se - kazala je dr Vučinić.

Dr Marija Zdravković, direktorka KBC "Bežanijska kosa", koji je trenutno kovid centar, rekla je za Kurir da tok bolesti ume da bude nepredvidljiv:

- Koronavirus zna da krene postepeno i da najveći zalet uzme oko sedmog dana, kada strah kod ljudi već popusti i misle da će sve biti u redu. Zato je veoma važno da pacijenti osluškuju svoj organizam i pažljivo prate simptome. Za nas je najvažnija klinička slika, čak i ako neko nema i dalje pozitivan PCR test, mi znamo šta je korona pneumonija i tako i lečimo te pacijente.

Dr Srđa Janković: Virus neće sam posustati Imunolog i član kriznog štaba dr Srđa Janković rekao je da nije pitanje kada će virus oslabiti, nego kako da mi dovoljno suzbijemo njegovo prenošenje: - Svi smo očekivali, ali očigledno nije posustao, niti ga je lepo vreme oslabilo. Epidemija se ponovo razbuktala, to se jasno vidi. Jedino od čega zavisi kada ćemo imati maksimum i nakon toga priželjkivani pad broja zaraženih jeste prenošenje virusa. Mi ne smemo da mu dozvolimo da nalazi stalno nove osobe koje će zaraziti.

