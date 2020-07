OVAKO IZGLEDA PUT OD TESTIRANJA DO REZULTATA: Naši stručnjaci otkrivaju kako funkcioniše Pi-si-ar test

Proteklih dana mnogo se govorilo o tome da se rezultati pi-si-ar testova predugo čekaju. Nadležni su priznali da nije bilo dovoljno reagensa i da je zato došlo do zastoja.

Verovatno da nema nikoga na planeti ko u poslednjih šest meseci nije čuo za pi-si-ar. Ova tehnologija postoji već 40-ak godina, ali sad se zbog pozitivnog ili negativnog nalaza strepi i u Americi, Africi, Australiji, Evropi...

Pi-si-ar tehnologija omogućava da se u specijalnom aparatu, u uzorku detektuje organizam koji se traži. Od početka godine najviše se koristi za otkrivanje genetičke informacije koronavirusa.

- Pi-si-ar aparat je relativno jednostavan aparat, u smislu da on pomoću promene temperatura u određenim vremenskim segmentima i čitanjem određenih fluorescentnih boja može da vam kaže, da, vi u ovom uzorku imate prisustvo korone ili nemate - objašnjava dr Jelena Begović, direktorka laboratorije "Vatreno oko".

- On se deaktivira na temperaturi od 70 stepeni, iako poslednja istraživanja kažu da se on apsolutno inaktivira na 90 stepeni, ali ovo je neki protokol koji vam omogućava i da zadržite informaciju genetičku, da ne dođe i do njenog uništavanja, da ipak imate relevantan rezultat a sa druge strane i da se zaštite ljudi koji tu rade - navodi Begovićeva.

Jedan deo posla obavlja robot

A iza vrata laboratorije "Vatreno oko" su naučnici, biolozi, medicinari... Nije dovoljan samo aparat, već i stručnjaci koji se svakodnevno susreću sa različitim infektivnim agensima i pi-si-arom.

U "Vatrenom oku" jedan deo procesa obavljau roboti. Kada bi bio samo jedan uzorak, procedura bi trajala malo više od pet sati.

U ovu laboratoriju svakog dana stiže više od 2.000, zato rade 24 sata kako bi u tom roku obradili sve uzorke..

Ali dok uzorak stigne do aparata, mora se transportovati u specijalnim uslovima, na temperaturi od četiri do osam stepeni. Kada stigne do laboratorije, prvo se zagreva oko jedan sat.

- Uzorak od momenta kada se uzme, do momenta kada krene u analizu trebalo bi da ne prođe više od 24 sata. Ali ako napravite procenu da će možda trajati više, vi u svakom tom segmentu, tom procesu možete da ga zamrznete, i on je potpuno prezerviran, može da se izvadi i ponovo nastavi sa radom - navodi Begovićeva.

I da nema korona virusa nezamisliv je naučni rad bez pi-si-ar tehnologije. Koristi se za različita istraživanja, forenziku, dijagnostiku...

Gotovo da nema delatnosti koju ova tehnika nije direktno ili indirektno dotakla i zauvek izmenila.

Naučnik zalužan za pronalazak Keri Malis 1993. godine dobio je Nobelovu nagradu.

