MARIĆ OTKRIVA Dada Vujasinović je tada napisala da će Arkan sledeći biti ubijen: Pozvao je telefonom i ZALEDIO odgovorom

Kao glavni urednik "Duge", lista u kojem je proveo četvrt veka, Milomir Marić dobijao je ozbiljne pretnje smrću!

Tvrdi da je Željko Ražnatović Arkan naručio njegovo ubistvo zbog jednog teksta novinarke Dade Vujasinović.

- Dada je napisala da će Arkan sledeći biti ubijen u Beogradu. On ju je odmah pozvao i rekao joj:

"Ako te baš interesuje ko je sledeći, to ste ti i Marić!" Zatim je na mene poslao čoveka koji je bio 12 godina u zatvoru zbog trostrukog ubistva. Reč je o Zoranu Pjaniću Zmiji, koji je žrtve sekao u komade i pakovao u džak. Sećam se, sedeo sam u "Mažestiku" sa jednim političarem, a Zmija mi prilazi i kaže:

"Mi smo se letos upoznali u Budvi." Odgovorio sam mu da me je pomešao sa nekim, a on me je onda udario s leđa, najverovatnije 'bokserom'. Uleteo sam u prvu stomatološku ambulantu da mi zaustave krvarenje, a onda otišao u Urgentni. I danas imam ožiljak na licu od tog udarca.

Neslana šala- na udaru predsednika

Da nisam bio važan, niko ne bi hteo da me ubije - ističe Milomir, kome je u "Dugi" kolumnu pisala prva dama SFRJ Mirjana Marković. Zbog jedne neslane šale na njen račun Marić se našao na udaru tadašnjeg predsednika.

- Prvi put sam se čuo sa Slobodanom Miloševićem zato što smo stavili neki naslov koji se Miri nije dopao. Pozvao me je i rekao: "Barabo jedna, nemoj da mi zavitlavaš ženu. Celu noć je plakala, zovi je da se smiriš." Nazovem ja Miru i lepo joj objasnim:

"Vi imate književne ambicije, a vrhunac literature je samoironija. Nismo hteli da vas povredimo. Ako hoćete, ubuduće sami pišite naslov za kolumnu i pošaljite neku lepu sliku." Prijatelji su me upozoravali da se ne zezam s njima, da je to brod ludaka i da mogu da izgubim glavu. Srećom, izgubio sam samo posao - priča Marić i dodaje da to nije bio jedini nesporazum sa tadašnjim predsednikom i prvom damom:

