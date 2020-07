OD NJEGOVOG UDARCA I DANAS IMAM OŽILJAK Marić: Legija me zvao iz zatvora i rekao - OVAJ čovek OVDE je GORI OD MENE

Kao glavni urednik "Duge", lista u kojem je proveo četvrt veka, Milomir Marić dobijao je ozbiljne pretnje smrću!

Tvrdi da je Željko Ražnatović Arkan naručio njegovo ubistvo zbog jednog teksta novinarke Dade Vujasinović.

- Dada je napisala da će Arkan sledeći biti ubijen u Beogradu. On ju je odmah pozvao i rekao joj:

"Ako te baš interesuje ko je sledeći, to ste ti i Marić!" Zatim je na mene poslao čoveka koji je bio 12 godina u zatvoru zbog trostrukog ubistva. Reč je o Zoranu Pjaniću Zmiji, koji je žrtve sekao u komade i pakovao u džak. Sećam se, sedeo sam u "Mažestiku" sa jednim političarem, a Zmija mi prilazi i kaže: "Mi smo se letos upoznali u Budvi." Odgovorio sam mu da me je pomešao sa nekim, a on me je onda udario s leđa, najverovatnije 'bokserom'. Uleteo sam u prvu stomatološku ambulantu da mi zaustave krvarenje, a onda otišao u Urgentni. I danas imam ožiljak na licu od tog udarca.

Moram priznati da mi je imponovalo sve to.

Da nisam bio važan, niko ne bi hteo da me ubije - ističe Milomir, kome je u "Dugi" kolumnu pisala prva dama SFRJ Mirjana Marković. Zbog jedne neslane šale na njen račun Marić se našao na udaru tadašnjeg predsednika.

- Prvi put sam se čuo sa Slobodanom Miloševićem zato što smo stavili neki naslov koji se Miri nije dopao. Pozvao me je i rekao: "Barabo jedna, nemoj da mi zavitlavaš ženu. Celu noć je plakala, zovi je da se smiriš." Nazovem ja Miru i lepo joj objasnim:

"Vi imate književne ambicije, a vrhunac literature je samoironija. Nismo hteli da vas povredimo. Ako hoćete, ubuduće sami pišite naslov za kolumnu i pošaljite neku lepu sliku." Prijatelji su me upozoravali da se ne zezam s njima, da je to brod ludaka i da mogu da izgubim glavu. Srećom, izgubio sam samo posao - priča Marić i dodaje da to nije bio jedini nesporazum sa tadašnjim predsednikom i prvom damom:

- Moj najbolji drug je rekao Miri i Slobi da sam mu naredio da ode u Tolstojevu 33 i likvidira ih, te da ćemo mi Srbi da ga slavimo kao Gavrila Principa. Mira me je pitala da li je to istina, objasnio sam joj da sam se samo šalio. Rekla mi je: "Nije vam ukusna šala", a ja sam joj na to odgovorio: "Nikom nije ukusna kad se na njega odnosi." E, tada su krenuli moji problemi. Oni ljuti na mene, Arkan ljut, nije bilo lako.

Pričao sa ubicom Tijane Jurić

Dok vodi svoje autorske emisije nevažno mu je da li priča sa predsednikom ili ubicom. Zbog toga ga optužuju da je proslavio brojne kriminalce:

- Šta ću kad sam mekog srca. A, vala, ne poznajem nijednog poštenog čoveka! Zovu me stalno ljudi s one strane zakona i nude se da gostuju u emisiji. Pričao sam sa ubicom Tijane Jurić, kao i sa onima koji su pucali na Vuka Draškovića u Budvi... Milorad Ulemek Legija me je zvao iz zatvora i govorio: "Ovde se pojavio gori od mene. Novopazarac je i najveći ubica ISIS-a, odsecao je glave Amerikancima" - uzbuđeno prepričava Marić.

Da poštuje žestoke momke, pokazao je i time što je stao u odbranu Kristijana Golubovića:

- Nije fer što ga nazivaju estradnim kriminalcem. Proveo je pola života u zatvoru, a nikog nije ubio, niti je bio veliki narko-diler. Uhapšen je sa 200 grama droge ispred Crkve Svetog Marka da ne bi postao šef srpske mafije. Branio sam ga kada se to desilo! A onda su me pozvali poznati pevači i rekli mi: "Nismo znali da si tako glup! Pa droga se prodaje u Crkvi Svetog Marka, tu se mi snabdevamo. Kad idemo na turneje, u crkvi kupimo drogu, pa produžimo na nastupe."

