U MOSKVI SVEČANO OTVORENE VOJNE IGRE: Putin se obratio učesnicima! Srpska delegacija brojna (FOTO)

Svečanim otvaranjem u Parku Patriot u okviru vojnog poligona Alabino kod Moskve počele su ovogodišnje Međunarodne vojne igre, a istovremeno otvoren je i šesti Međunarodni vojno-tehnički forum “Armija 2020”.

foto: Ministarstvo odbrane

Ceremoniji otvaranja prisustvovali su načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladeta Baltić, izaslanik odbrane Republike Srbije u Rusiji pukovnik Budimir Gajić, ambasador Republike Srbije u Moskvi Miroslav Lazanski i drugi, koji će danas takođe pratiti i otvaranje najatraktivnije discipline „Vojnih igara“ – „Tenkovski biatlon“ na kojem učestvuju i pripadnici Vojske Srbije.

foto: Ministarstvo odbrane

U obraćanju putem video-linka učesnicima manifestacija, predsednik Rusije Vladimir Putin istakao je da je “najvažnije što vojne igre doprinose jačanju mira i međusobnog razumevanja između država i naroda“ i što značajno doprinose izgradnji poverenja u oblasti bezbednosti i vojno-tehničke saradnje. "Dobro shvatamo koliko je važno graditi odnose poverenja u oblasti bezbednosti i vojno-tehničke saradnje i zajedno tražiti odgovora na nove izazove“, rekao je predsednik Putin u video-poruci učesnicima i gostima foruma „Armija 2020“ i Međunarodnih vojnih igara.

U obraćanju na svečanom otvaranju ministar odbrane Ruske Federacije general armije Sergej Šojgu poželeo je uspeh svim timovima na Međunarodnim igrama i u šali dodao “Od drugog mesta – sva mesta su vaša”. On je naglasio da otvaranju prisustvuje više od 90 stranih delegacija. Međunarodni vojno-tehnički forum “Armija 2020” traje do 29. avgusta sa brojnim međunarodnim kongresnim i izložbenim događajima u oblasti odbrane. Na forumu učestvuje više od hiljadu domaćih i stranih kompanija, koje demonstriraju oko 28 hiljada modela oružja, vojne i specijalne opreme. Međunarodne vojne igre nastavljaju se do 5. septembra sa nadmetanjima 156 ekipa iz 32 zemlje u 30 disciplina, na teritoriji pet država - Rusije, Azerbejdžana, Jermenije, Belorusije i Uzbekistana. Pripadnici Vojske Srbije učestvuju u tri discipline, „Tenkovski biatlon“ koji se održava na poligonu „Alabino“ kod Moskve, u „Vojnom reliju“ u Republici Tiva na istoku Ruske Federacije i u takmičenju „Snajperska granica“ u Belorusiji.

foto: Ministarstvo odbrane

Međunarodne vojne igre prati i Festival nacionalne kulture koji je danas otvoren u Domu družbe na poligonu Alabino. Svaka zemlja učesnica festivala na svom štandu u Domu družbe raznim eksponatima predstavlja osobenosti svoje nacionalne kulture, a u takmičarskom i revijalnom delu umetnici iz tih zemalja nastoje da pesmom i igrom pokažu muzičku i folklornu tradiciju svoje zemlje. Na prošlogodišnjem festivalu štand Srbije u Domu družbe bio je među najposećenijim, a u umetničkom delu veoma uspešno nas je predstavio kvartet Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“. Ove godine pored predstavnika Uprave za odnose sa javnošću i članova Umetničkog ansambla „Stanislav Binički“, koji nastupaju sa vojničkim marševima, tradicionalnim vokalnim i instrumentalnim kompozicijama iz raznih krajeva Srbije i muzikom iz svetskih filmskih hitova, umetnički deo obogaćen je predstavljanjem folklornog bogatstva Srbije nastupom folklorne grupe KUD „Dimitrije Koturović“.

foto: Ministarstvo odbrane

Na štandu će članovi folklorne grupe prikazati raznovrsnost narodnih nošnji i uniforme Srpske vojske iz ranijih perioda. Filmska produkcija VFC „Zastava filma“ biće upotpunjena novim filmovima u samostalnoj i koprodukciji sa Radiotelevizijom Srbije, a izbor knjiga u izdanju Medija centra „Obrana“ obogaćen novim izdanjima u ediciji „Ratnik“ i novim naslovima prevedenim na ruski jezik.

foto: Ministarstvo odbrane

Danas, prvog dana Međunarodnih vojnih igara, u prvoj individualnoj trci “Tenkovskog biatlona” nastupiće i posada Srbije u grupi sa Kinom, Azerbejdžanom i Belorusijom. Drugu i treću individualnu trku voziće 26. i 29. avgusta. Najbolje plasirane ekipe u ovoj fazi takmičenja nastaviće nadmetanja u polufinalnim i finalnoj trci. Na takmičenju nastupaju četiri najbolje posade tenkista Vojske Srbije - tri takmičarske i jedna rezervna.

Naša ekipa koja se takmiči u “Vojnom reliju” prvu trku imaće sutra, 24. avgusta, na poligonu u okolini glavnog grada Republike Tiva, Kizilu, na dalekom istoku Rusije.

(Kurir.rs/Ministarstvo odbrane)

Kurir