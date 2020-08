SVE SPREMNO ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE: Ovako će izgledati nastava u osnovnim školama

Škole u Srbiji završile su operativne planove kako će izgledati nastava u narednoj školskoj godini. Završene su i "muke" oko rasporeda časova, koji nije bilo lako napraviti jer pojedini nastavnici rade u više škola.

Ono što je jedinstveno za sve osnovne škole je da će nastava za niže razrede biti uživo u školi.

Škole sa manjim brojem učenika organizovaće nastavu u školi i za više razrede (od petog do osmog).

Osmoletke koje imaju veliki broj đaka za više razrede kombinovaće nastavu u školi i na daljinu.

Osnovna škola "Drinka Pavlović" u Beogradu spremna je za početak nove školske godine, kaže direktor škole Jole Bulatović i ističe da će izmenjena nastava krenuti po svim stručnim uputstvima koja su dobijena od Ministarstva prosvete.

Bulatović navodi da će učenici od 1. do 4. razreda u školi biti pre podne, podeljeni po grupama, a da će stariji đaci od 5. do 8. razreda dolaziti u dva termina od 13 i 16.30 časova.

- Aktivnosti mlađih razreda se završavaju u 12. 35, celodnevna nastava 1. i 2. razreda je od 8 do 12.35 u školi, 3. i 4. razred dolazi podeljen u grupe A i B u dva termina od 8 do 10. 25 i od 10.45 do 12.35. Za 3. i 4. razred organizovan je produženi boravak, od 10.30 i za sada ima dovoljno zaposlenih da prihvati taj broj dece koja su se izjasnila za ostanak u boravku - naveo je Bulatović za Tanjug.

Ističe i da je angažovanje kadrova u produženom boravku dugogodišnji problem, zbog visine plate.

Za učenike starijih razreda (od petog do osmog) nastava će biti organizovana tako da će ponedeljkom, sredom i petkom dolaziti polovina đaka, dok će utorkom i četvrtkom dolaziti druga polovina, s tim što će se, kako kaže, oni rotirati na nedeljnom nivou.

Bulatović navodi i da se svega dva odsto roditelja odlučilo da njihova deca prate nastavu na daljinu, koja će se, dodaje, pre svega odnositi na praćenje RTS nastave i konsultacije sa učiteljima i nastavnicima.

- Deca neće imati onlajn nastavu kao što su imali na početku epidemije, već je onlajn zamišljen i kao konsultacija, odnosno kao dopuna onoga što nije bilo na RTS-u. Država je preko svog zavoda poslala jedinstven program i pridržavaćemo se tog programa, potrebno je da ta dva sistema budu potpuno usaglašena - rekao je Bulatović.

Bulatović je ukazao i da se roditelji trenutno najviše brinu zbog zdravstvene situacije, ali i zbog novog modela nastave, odnosno koliko će to sve potrajati.

- Tu vidimo problema dok se sistem uhoda, svi strahuju od toga koliko će to da traje i zdravstvena situacija zabrinjava sve, ali mi ćemo startovati dobro - naveo je Bulatović.

Kaže i da nijedan učenik škole nije zaražen, kao ni učitelj, nastavnik i osoblje.

- Hoćemo li uspeti da tu startnu poziciju održimo do kraja videćemo...Poštovaće se sve mere, merenje temperature, nošenje maske, dezinfekcija objekta...- zaključio je Bulatović.

O.Š. "Drinka Pavlović" broji 890 đaka, od kojih će od 1. septembra u školske klupe sesti oko 840 njih, podeljeni po grupama i uz obavezno poštovanje mera zaštite.

I škole "Pavle Savić" u Mirijevu i "Lazar Savatić" u Zemunu, prema rečima direktora spremne su novu školsku godinu, a kako kažu, učinjeno je sve da se đaci osećaju bezbedno.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir