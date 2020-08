NAJTOPLIJI DAN U 2020. GODINI: Redovi za bazen, krcato na kupalištima širom Srbije!

Širom Srbije juče je bio najtopliji dan u godini, a poslednji tropski avgustovski talas i paklenih 38 stepeni naterali su građane da se rashlađuju na bazenima i drugim kupalištima, ne mareći previše za držanje distance i druge epidemiološke mere.

foto: Kurir/Kristina Vasković

Da se na bazenima proteklog vikenda tražila karta više, za Kurir je potvrdio i zamenik direktora Sportsko-rekreativnog centra "Ivan Gale Muškatirović" Miloš Milić, koji ističe da je u nedelju do podneva na blagajni prodato čak 800 karata!

Lična odgovornost

- Mnogi Beograđani ovog leta nisu išli na more i to je razlog rekordne posećenosti, bazen će najverovatnije raditi do sredine septembra, a možda i duže. Vodimo računa o fizičkoj distanci, ležaljke su postavljene prema propisima. Osoblje apeluje na kupače da poštuju propise, ali veliki akcenat je i na njihovoj ličnoj odgovornosti - kaže Milić i dodaje da bazen može da primi i veći broj posetilaca jer raspolaže prostorom od 13.000 kvadrata.

Praznih ležaljki ni na Adi Ciganliji gotovo da nije bilo, dok su tropske temperature naterale mnoge Novosađane da spas od vreline potraže na Štrandu, najuređenijoj gradskoj plaži, na kojoj je boravilo na hiljade sugrađana, jer je kupanje na bazenima zabranjeno.

foto: Kurir/Kristina Vasković

Omladina iz Niša rashlađivala se u kafićima duž obale Nišave, dok su najstariji i porodice sa decom za vikend birali Nišku Banju. Spas od vrućine Lozničani su tražili u hladovini domova ili na bazenima, a mnogi i pored Drine. U Valjevu se proteklog vikenda oko 4.000 ljudi rashlađivalo na "valjevskom moru", u Sportsko-rekreativnom centru "Petnica". Mnogi Valjevci najtoplijeg vikenda u godini kupali su se i na reci Gradac, jednoj od najčistijih reka u Srbiji, kao i na obližnjim bazenima u Banji Vrujci i u Sankoviću kod Mionice, koji su bili krcati.

Vazdušna banja

U Vranju zbog epidemiološke situacije ne rade bazeni, pa su Vranjanci ovog paklenog vikenda odlazili van grada, kako bi se okupali u hladnoj planinskoj rečici Pčinji i na Vlasinskom jezeru.

- Vlasina je vazdušna banja. Prelepo je ovde. Mi vlasnici vikendica uživamo svakog vikenda kad smo slobodni. Tu sam porodično, sa suprugom, ćerkom i zetom. Jezerska voda osvežava i ne morate da se kupate, dovoljno je da ste pored jezera. Rashlađuje vas i planinski povetarac - kaže za Kurir vikendaš J. S. iz Vranja.

Bazen zatvoren Kraljevčani zaposeli Ibar U Kraljevu zbog epidemije koronavirusa ovog leta bazen nije radio, ali su zato najtopliji vikend u godini Kraljevčani proveli na splavovima i gradskoj plaži na Ibru. - Ovog leta nisam mogla da odem u Grčku sa porodicom, pa smo svaki slobodan dan i tople vikende iskoristili da provedemo na reci. Ibar je naše kraljevačko more - rekla je za Kurir Slavica Petrović, koju smo zatekli na plaži kraj Ibra. Njena sugrađanka Gordana Pavlović ističe da je na 32 stepena, koliko je izmereno u Kraljevu u nedelju oko podneva, rashlađenje na reci više nego poželjno, kako za telo, tako i za dušu: - Svaki sunčani dan ove sezone provela sam na plaži, zajedno sa prijateljicom. Nadam se da nam leto sada neće okrenuti leđa i da ćemo u kupanju i sunčanju moći da uživamo još malo, makar u prvoj polovini septembra. J. S.

Toplotni obrt Od sutra drastično zahlađenje Nakon paklenog vikenda, već od sutra meteorolozi najavljuju zahlađenje i padavine širom Srbije, uz lokalnu pojavu grmljavine. s minimalnom temperaturom od 13 stepeni. Razlika od 25 stepeni Celzijusovih može nepovoljno da se odrazi na sve hronične bolesnike i meteoropate, a prema prognozama, od srede se očekuje naoblačenje i maksimalnih 26 stepeni. Takvo vreme će se zadržati sve do subote, kada se ponovo očekuje postepeno povećanje temperature.

Foto/Source:Profimedia, Shutterstock/Kristina Vasković/Ekipa Kurira

