KAKO ĆEMO SLAVITI KRSNU SLAVU U DOBA KORONE: Kon i Tiodorović imaju odgovor - ispoštujte sledeća PRAVILA

Korona je utihnula, ali čini se samo na tren, jer pred nama je mnogo izazova koji bi mogli biti okidač da se opasni virus vrati u punom jeku u vidu trećeg pika, ili drugog talasa, kako god.

Već od oktobra kreće sezona najvećih srpskih slava, a naši lekari upozoravaju da bi ove godine tradicionalna srpska proslava ipak trebalo drugačije da izgleda.

Pečenje, slavski kolač, piće, mnogo ljudi, muzika i lumpovanje do kasnih večernjih sati - na sve je to navikao srpski domaćin kada se slava slavi. Ove godine to tako neće moći.

Da postoji bojazan kako će se naši ljudi ponašati kada dođe vreme za obeležavanje slava u zatvorenom prostoru, koji je sam po sebi problematičan, pokazuju izjave i naših epidemiologa i članova Kriznog štaba.

Prvo je o tome govorio epidemiolog Predrag Kon govoreći o sudaru korone i virusa gripa koji se očekuje u narednom, prvenstveno zimskom periodu.

- Uglavnom smo posle obeležavanja slave Sveti Nikola uvek imali rast broja obolelih od gripa. Sve slave i razna druga okupljanja sa velikim brojem ljudi, mesta su posle kojih kreće povećanje broja obolelih od respiratornih infekcija i grip, a nažalost i kovida 19 - kazao je dr Kon za Politiku.

On ističe da treba imati na umu da da je na snazi odluka o zabrani okupljanja više od 30 ljudi, držanje distance i nošenje maski.

- Kada su privatna okupljanja u pitanju, mnogo toga zavisi od pojedinaca koji to organizuju. Ali okupljanja treba svesti na okvire koji su prihvatljivi - naglasio je naš epidemiolog.

Zabrinutost je izrazio i epidemiolog Branislav Tiodorović, koji je opomenuo sve na koji način slava može da se proslavi.

- Kada kažemo da je na snazi zabrana okupljanja više od 30 ljudi, mi nismo rekli gde. Dakle, to se odnosi i na kuće. Svako okupljanje velikog broja ljudi u kući ili stanu je rizik. Zato treba napominjati šta jeste, a šta nije dozvoljeno - objašnjava doktor Tiodorović.

- Može da se slavi, ali sa malim brojem ljudi i uz poštovanje mera - zaključuje naš epidemiolog i član Kriznog štaba.

