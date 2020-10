KRUŠEVAČKI DON BIZA OTKRIO NAJDUBLJE TAJNE: Imam 4 dijagnoze, ako ne pijem lekove, imam problem! Ubijao sam ljude i bio u zatvoru

Ivan Biza Mitrović, samozvani Don Kruševca, već deceniju oduševljava pratioce objavama na društvenim mrežama.

A sada je Biza progovorio o sebi i svojim najdubljim tajnama.

Ispod mnogih njegovih objava ima komentara da "nije normalan".

"Imam dijagnozu. Imam četiri dijagnoze. To su posledice učestvovanja u ratu, i gledanja tih stvari što su se izdešavale '90. godina. Ostale su trajne posledice, mada ja živim sa tim, pijem lekove i živim sa tim. Imam probleme i sa pritiskom i srcem, ali sve to je u skladu sa lekovima, živi se sa tim normalno. Da napomenem, što se tiče dijagnoza, ja te dijagnoze godinama imam i pijem lekove. Sa lekovima sam normalan, bez lekova, problem" rekao je Biza za Srbija Danas i pojasnio:

"Pa, zvukovi mi se pojačavaju, imam košmare, probleme, mogu da postanem nasilan, jer onda ne mogu čoveka da skapiram šta je hteo da mi kaže, prorade demoni prošlosti. mam psihozu sa sumanutim poremećajem, imam tešku depresiju, imam F29, to je kao šizofrenija, ali nije šizofrenija, to je, dodatna stavka zbog ovih drugih dijagnoza, da bi se lekovi pili, i naravno, emocionalna nezrela ličnost. To su četiri dijagnoze".

Ne libi se ni da priča o kriminalnim radnjama.

"Naravno da sam bio u zatvoru. Bio sam u Okružnom zatvoru Zaječar, bio sam godinu dana. Našli su mi automatsku pušku, automat i tri pištolja. Učestvovao sam u mnogim akcijama (smeh), ali ne mogu da otkrivam akcije, jer sam bio pripadnik 52. bataljona, prištinskog korpusa, zatim u protiv-terorističkom vodu u kasarni Maršal Tito. Tada sam bio na obuci, to je bila elitna specijalna jedinica. Zatim sam učestvovao u ratu, tu sam ubio ljude, ali to ne mogu da pričam jer će neko da me otera u Hag zbog takvih stvari", priča Biza.

(Kurir.rs/Srbija danas)

Kurir