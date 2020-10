EPIDEMIOLOG KON UPOZORAVA: Niste bezbedni ni u Knez Mihailovoj, a evo šta kaže o kolektivnom imunitetu

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je da naglo pogoršanje epidemiološke situacije nije nemoguće.

Ukazuje da je preporučeno maske nositi i na otvorenom, čak i na šetalištima kao što je Knez Mihailova ulica u Beogradu.

Predrag Kon je rekao da se nada da neće biti potrebno zatvarati Beograd ili uvoditi slične mere. Ipak, dodaje, činjenica je da se mere moraju poštovati da bi se izbeglo zatvaranje.

Prema njegovim rečima, naglo pogoršanje situacije nije nemoguće.

"Potencijal za prenošenje virusa u Evropi je trostruko veći nego što je bio, ali to ne možemo da ignorišemo. Mi imamo mnogo bolju situaciju nego kod ostalih, ali se, s druge strane, pogoršava, pogotovo u Beogradu", naveo je Kon.

Građani su često rezignirani jer se, na primer, mere strogo sprovode u školi, ali ne i tokom vanškolskih aktivnosti, kao što su treninzi dece. Kon napominje da je medicinski deo Kriznog štaba toga svestan i da takve situacije izazivaju kod njih veliku zabrinutnost.

"Nama se šalju slike i poruke i svesni smo da postoje neki nedodirljivi ljudi, koji se ponašaju kao da ništa ne postoji i to nas vrlo frustrira isto kao i svakog drugog. Mislim da je oko toga dosegnut konsenzus u potpunosti, da je kontrola nešto što mora da ide uz sprovođenje mera. Ove preporuke se za sada ne shvataju kao ono što je vrlo značajno za onog ko hoće da štiti sebe i druge. Obaveza je gde ne može da se drži distanca. Samo kretanje povećava i izlučivanje virusa. Na raznim šetalištima važi preporuka da se nose maske, pa čak i u Knez Mihailovoj", naglašava član Kriznog štaba.

Ponavlja da ga jako frustrira činjenica što kontrola nošenja maski ne može da se sprovede do kraja.

"I nadležni hoće isto (kontrolu), a dođete u situaciju da se to ne sprovodi. Ovog puta su to zahtevi i prema lokalnim kriznim štabovima da pojačaju svoja delovanja i svim nadležnim, ne samo inskepcijama, da vrše kontrolu. Kontrola podrazumeva i kažnjavanja. Nemoguće da smo se prebacili na teren kažnjavanja kao najznačajniji umesto da sprovođenje mera bude najznačajnije. I mi smo rezignirani i frustrirani zbog nesrpvođenja mera", navodi Kon.

Ponavlja da mere zatvaranja nisu trenutno opcija, ali ne bi trebalo, kaže, da nam se desi da dođemo u bezizlaznu situaciju da to mora da se desi.

Kolektivni imunitet jedino rešenje

Kon ukazuje da je kolektivni imunitet izlaz iz situacije, bilo da on bude prirodni (prokužavanjem) ili vakcinalni.

"Ako nemamo vakcinu relativno brzo, nadamo se da će biti, ali za sada se još ne čuju obećanja kad će biti, samo je bilo priča, onda moramo da usporimo i produžimo čitav proces, to može da opterećuje ali biće malo manje teških i smrtnih ishoda", naglašava Kon.

Prema njenovim rečima, glavna stvar je očuvati zdravstveni sistem.

"Ako njega izgubimo u naglom talasu i povećanju, onda će smrtnost biti naglo veća", napominje član Kriznog štaba.

Ukazuje da je broj slučajeva akutnih respiratornih infekcija prepolovljen u odnosu na prethodne godine, a to je posledica, kako napominje, nošenja maski.

Odgovarajući na pitanje zašto je juče manji broj testiranih, iznad 3.000, Kon pretpostavlja da je tako zbog vikenda ali i činjenice da u sistem ulaze samo pi-si-ar testiranja.

Kada je reč o ispitivanju imuniteta, epidemiolog kaže da preliminarni podaci za Vojvodinu pokazuju da antitela ima 15 odsto stanovništva. Pune informacije se još očekuju.

"Ali, to još nije dovoljno da možemo da računamo da će nas to osloboditi od korone. Naprotiv. To pokazuje da je neminovno da se i ove jeseni i zime susretnemo sa ovom bolešću", zaključuje Kon.

