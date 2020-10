PROFESOR ZVONKO VIŠE NIGDE NE MOŽE DA SE ZAPOSLI: Posle incidenta i tuče sa učenicima u Sedmoj gimnaziji, nijedna škola ga neće

Posle oko godinu i po dana od incidenta u Sedmoj beogradskoj gimnaziji, kada je profesor fizike Zvonko Obradović dobio batine od učenika iz odeljenja, za ovog profesora, izgleda, više nema mesta u prosveti.

Kako je rekao, "presavio je tabak" i tužio školu zbog nepoštovanja zakona i povreda na radu, tužio je i dnevne novine koje su ga, kako kaže, javno prozvale, koristile njegovu fotografiju bez odobrenja i ocrnile ga, navodi, za ceo život. Kako kaže, razapet je na stub srama. I protiv dečaka od kog je dobio nekoliko udaraca u vrat je podneo krivičnu prijavu.

- Tad sam dao izjavu u SUP-u da pokrećem postupak protiv njega, jer je tek sada došlo na red da se ispita. Dobio sam tri udarca u vrat i imam oštećenje vratnog pršljena, imam povrede koje su na granici između lakih i teških povreda.

Prijava u fioci

Prema profesorovim rečima, posle prijave na konkurs u školi u Lazarevcu, saznao je od osobe koja je radila u gimnaziji da se među sekretarima pronela vest da je izvršio nasilničko ponašanje nad maloletnim detetom, navodi Telegraf.rs.

- Sekretari svih gimnazija imaju obaveštenje da ja nemam šta da tražim po školama. Iako to nije dokazano i ako su to samo priče i insinuacije dece, ali to niko nije objavio kao demanti. Ono što se desilo u gimnaziji nije tačno preneto. Navodno, došlo je do tuče i iskakanja kroz prozor, ali to nije ništa tačno, mene su napali učenici - tvrdi Zvonko Obradović.

Kako kaže, na koji god konkurs da se javi, uzmu mu podatke i kažu da će se javiti i sve ostane na tome. Od tada se javio na desetak konkursa. Nije, kaže, problem i da promeni profesiju, ali to je nešto što ne bi uradio svojom voljom.

Više puta su mi govorile da sam nesposoban

Kako je rekao ranije opisujući incident, prvi put u profesorskoj karijeri počeli su problemi kada je počeo da predaje toj generaciji druge godine. Kako je rekao, neka deca imaju potrebu da pokazuju revolt: ne uče ništa, spavaju na času, ne interesuje ih fizika.

- Sa nekim devojčicama sam i ranije imao problema, rasprave. Više puta su mi govorile da sam nesposoban i da ne znam da radim, to sam prijavio direktoru i imali smo više puta razgovore na tu temu. Pokušavao sam da im se približim i da kroz jedan još slabiji nivo znanja sa njima razgovaram, da tražim onaj minumum znanja koji bi trebalo da znaju po planu i programu, ali ništa nije vredelo - ispričao je profesor Zvonko i naveo da je problem nastao sa učenicom koja kontrolni zadatak "nije uradila ni za jedinicu".

Ne možeš mi ništa!

- Svoje nezadovoljstvo izražavala je kroz histeričnu viku, te sam je opomenuo rekavši da ne može tako da se ponaša, nakon čega je učenica sela na klupu i okrenula mi leđa. Na moja upozorenja, ona je odgovarala sa: "Niste Vi nikakav čovek, ni autoritet kada ja ovako mogu da sedim! Ne možeš mi ništa!". Učenicu sam uputio na razgovor kod direktora, na šta mi se dete unelo u lice i reklo: "'Ajde, izbaci me ako možeš" i uštinula me, onda se okrenula tako da me je kikom udarila po očima. U tom trenutku, u stanju neuračunjljivosti, za šta imam dokaz od psihijatra, ja sam je ošamario, te je ubrzo učenik P. P. ustao i tri puta me udario u glavu. Zbog njegovih udaraca lekari su konstantovali da je trauma pretrpljena i stavili mi kragnu - ispričao je posle incidenta profesor Obradović za Telegraf.rs.

Učenici su ga potom oborili na pod i nastavili sa udarcima dok im je bio okrenut leđima.

Svi su "oprali ruke"

- Ja kao žrtva sam glavni krivac, a svi ostali su oprali ruke. Ja nisam nikoga povredio, mene su povredili. Neki učenici su saznali da nisam zaposlen za stalno pa su želeli da me isprovociraju da izgubim posao - navodi profesor fizike, koji je u Sedmoj beogradskoj gimnaziji proveo tri godine.

Nema mesta pokretanju krivičnog postupka

Kako saznaje Telegraf u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, ovom tužilaštvu je dostavljen izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o ovom incidentu, pa je sproveden predistražni postupak u kojem je nakon prikupljenih potrebnih obaveštenja i izvršenih provera doneta odluka da nema mesta pokretanju krivičnog postupka protiv bilo kog lica za bilo koje delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Ministarstvo prosvete nije se oglasilo molbe za komentar.

