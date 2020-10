SLEDI NAJGORIH SEDAM DANA: Kon očekuje sve veći broj UMRLIH i poručuje: VANREDNO STANJE jedino što može da nas spasi!

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je večeras da on jeste za uvođenje strožih mera, ali da mora da se sačeka da se napravi pravni okvir.

"Ako vam neko ko je odgovoran za neku oblast kaže da ne može, onda morate to da prihvatite. S druge strane, tu je i ekonomija. Maska, ili kako je zovem barijera virusu, štiti sve nas. Ako ih skidamo samo kada pijemo i jedemo, a nosimo ih svuda, to je prava mera", rekao je Kon za RTS.

"Ja ne sazivam Krizni štab, mi se barem iz medicinskog dela, slušamo, dopisujemo. Jednostavno, ovo što se dešava nije neočekivano. Ozbiljan skok, glavni događaj je ovde u Beogradu, 590 zaraženih, dok ostali postepeno rastu. Ovo što se dešava u Beogradu ranije se nije dešavalo. Imamo povećan broj u kovid ambulantama, povećan broj onih kojima se uzimaju brisevi", rekao je dr Predrag Kon tokom gostovanja u Beogradskoj hronici RTS

Kako je rekao "za očekivati je da u Beogradu može doći do daljeg pogoršanja situacije budući da ovde ima skoro dva miliona stanovnika".

- Imate medicinski deo Kriznog štaba, deo koji čine ministri, sekretari, gradonačelnici... Konačna odluka se donosi na kraju sa zaključcima. Zaključak donosi Vlada, a mi dajemo preporuke. Pre toga se, dakle, donese odluka - objasnio je dr Kon.

On je naglasio da se najveći broj ljudi zarazio na zabavama koje su tajno organizovane.

- Mi smo sve vreme gledali da su inspekcijske službe radile, a istovremeno su se ljudi sakrivali i i dalje organizovali skriveni te zabave. Ljudi misle da mi pričamo o zabavama tek tako. U školama, primera radi, nema prenosa. A kada pitate gde se ko zarazio? Onda dođete do podataka, iako najveći broj ne zna, oni pominju zabave i proslave na kojima su bili. Nisu to samo splavovi, to su i privatna slavlja - rekao je Kon.

Da bi se nešto sprovelo, naglasio je, potrebna je promena pravnog okvira.

- Pravnici govore da određene mere mogu da se sprovedu samo u vanrednom stanju. Nisam u stanju da pomognem, jer to nije moja profesija. Sve može da se sprovede, ali traje. Zato sam i stavio objavu na Fejsbuku da "nema vremena za uveravanje" - rekao je Kon.

Na pitanje koja je brojka potrebna da bi se uvele strože mere, Kon je rekao da on jeste za uvođenje strožih mera, ali da "moramo da sačekamo da se napravi pravni okvir".

Na pitanje da li će biti uvedeno obavezno PCR testiranje u Srbiju, on je rekao da to sada nije potrebno "jer niko ne dolazi". On se osvrnuo i na zdravstveni sistem koji je sada posebno pod pritiskom.

- Moramo virus da zaustavimo u smislu dalje transmisije. Prema tome, ovih narednih sedam dana takođe će biti loše, a na žalost povećanje broja umrlih tek dolazi. Efektivnost je bila fenomenalna u vanrednom stanju. I tada sam rekao da pandemije ne mogu drugačije da se rešavaju, i ostao sam pri tome. A znam da će me mnogi kritikovati - podvukao je Kon.

Rešenje je, prema njegovim rečima, sada pokažemo inat i nosimo maske.

- Da virus zaustavimo, a to možemo maskama. Samo što ljudi ne veruju, njih 15-ak odsto.

Sve funkcioniše sa školama, pozorištima i bioskopima

Govoreći o festivalima, Kon je rekao da je ostavljeno kulturnim institucijama da same sprovode mere.

- Sa pozorištem i bioskopima smo do sada videli da to može da funkcioniše. Ljudi hoće da sarađuju. Isto je i sa školama - dodao je.

