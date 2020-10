TURISTIČKE AGENCIJE UPOZORAVAJU: Ukoliko im ne pomognu putnici će ostati BEZ SVOJIH ZAMENSKIH PUTOVANJA!

Tako, one agencije koje su početkom ove godine za polisu morale da izdvoje između 1.000 i 2.000, sada bi trebalo to da plate 8.000 evra. Uz to, od početka pandemije otpušteno je oko 4.000 ljudi zaposlenih u agencijama. Do kraja godine, 90 odsto radnika u ovoj branši biće na ulici.

Vlasnici agencija ističu da je to previše para, naročito sada kada posla nema. A, nema izgleda ni da će ga biti u skorije vreme.

- Velike turističke agencije su dobile ponudu da plate polise skoro 19.000 evra, pa sad kad nema posla, a ne znamo ni da li će ga ikada više i biti, nema razloga da bilo ko uzima polisu i produžava licencu - smatra Vladimir Vlaho, direktor jedne turističke agencije. - Najveći broj agencija čeka hoće li biti ponuda i od drugih osiguravajućih kuća. Procenjujemo da nam polisa nije potrebna. Jer što da dajemo 20.000 evra, kad ne znamo ni u junu sledeće godine da li ćemo moći da radimo.

Kako nam je ispričao Vlaho, pojedine agencije su počele pregovore i sa bankama, ali kako su im oni visokorizični za poslovanje, traže velike depozite.

- Čak i osiguravajuće kuće traže depozite do 600.000 evra, pa niko nije lud da da te pare - objašnjava Vlaho. - Na prste jedne ruke mogu da se pobroje one agencije koje su sklopile dogovore sa osiguravačima. A, zbog čitavog tog problema, država nas tera da radimo u sivoj zoni. Postoje putnici koji bi negde i da odu, a kako to ne može da se regularno završi, jer nema niko licencu, sve se plati u kešu. Ne plaća se državi porez, a ti putnici rizikuju.

Početak kraja Da su na putu bez povratka smatra i Marija Matijević, predsednik Udruženja turističkih agencija Srbije. Kako kaže, ovo bi mogao da bude početak kraja ovog biznisa. - Od početka godine ne radimo normalno, čim je počelo da se priča o pandemiji i velikom broju zaraženih - govori Matijevićeva. - Pokušavamo nekako da rešimo ovu situaciju i da zadržimo što više zaposlenih, kako ne bi pali svi na teret državi. Tražimo da nam se produži polisa, kako bi počeli opet da radimo.

Uz to, mnoge male turističke agencije su zatvorene i ne rade. Kako nam je Vlaho ispričao, nije sigurno da li su se i zvanično "ugasile", ali su svoja vrata zaključale.

- Veliki broj ljudi koji su zaposleni u agencijama ostalo je bez posla - ističe Vlaho. - Sada će novi talas otpuštanja, kod onih koji nisu uzeli drugi deo državne pomoći, to će uraditi do kraja meseca. Do 200 ljudi će biti otpušteno po agencijama, a tu je i treći krug, kada će skoro 90 odsto zaposlenih ostati na ulici, do kraja godine. Do tada možemo neke stvari da izdržimo, a posle toga nema logike da radimo više. A, ako se do leta ništa ne pokrene, pitanje je ko će opstati i ostati. Ukoliko država ne pomogne i putnici će ostati bez svojih zamenskih putovanja.

