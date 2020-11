VEOMA JE ZANIMLJIV, CENA PRAVA SITNICA: Jelena preko oglasa rešila da proda muža, on sa osmehom prihvatio EVO ŠTA STOJI IZA SVEGA

Jelena Malinić iz Bača spremna je da ustupi svoga supruga na jedno veče. "Veoma je zanimljiv i garantujem zanimljivu večericu" stoji u opisu njene Fejsbuk objave. Od korisnih podataka značajno je istaći njegovu "početnu cenu". To je, prema Jeleninoj odluci, 500 dinara.

Usput je nagovestila da muža ustupa u dane vikenda, jer radnima nije tu. Iza odricanja u tim retkim prilikama stoji human gest.

Objava koja najpre liči na šalu zapravo je humanitarna licitacija. Muž je, rekla nam je u telefonskom razgovoru, znao za ideju, pristao je da učestvuje, čak sedeo pored nje kada je davala ponudu.

- To smo smo se ustvari drugarica i ja dogovorile. Ona je stavila svog, ja svog supruga na licitaciju za pomoć Milici. Moralo je nešto zanimljivo da se uradi da bi se ljudi aktivirali, da bi to malo jače išlo. Trebalo je da se novac skupi preko noći - kaže dodajući da je cilj i ostvaren, čak pre isteka licitacije za večeru sa njenim mužem koja traje danas do 16 časova:

- Nijedna žena ne bi dala svog muža, normalno. To je sve u humanitarne svrhe.

Kaže da je za 12-godišnju Milicu preko noći stiglo oko 3.000 poruka.

- Za nju je novac bio najhitnije potreban. Zato smo je odabrali. Za šest meseci opet treba 13.000 evra. To je za poslednju terapiju - rekla nam je.

Sinoć je brojala kako je samo od poslatih poruka nakon njene objave bilo sakupljeno oko 1.500 dinara, te da je do podneva 2. novembra, nekoliko časova pre nego što će licitacija biti završena, najviša ponuda za večeru sa Zlatkom bila (još) 1.400 dinara.

- Licitacija moje prijateljice je gotova. Dobila je uplatnicu od 3.000. Tu je isto bilo poslatih poruka. Ona je prva licitirala, pa je njen post prvi izašao - kazala je navodeći da je ta prva objava nešto bolje "prošla".

Dakle, postavila je večeru sa svojim mužem na licitaciju za pomoć Milici, podstakla neke da pošalju SMS za pomoć detetu, nekima zagolicala maštu, isprovocirala malo šale i podigla početnu cenu za oko tri puta.

Jelena je posebno počestvovana učešćem svog supruga u odabiru za najboljeg muža u 2020. godini. Kaže da je još sedam humanih parova uzelo učešća u nadmetanju, te da se pored svakog od muževa, za kog se glasa SMS-om, nalazi broj jednog deteta za koje se prikuplja pomoć. Glasanjem za njenog Zlatka i na toj objavi sakuplja se novac za Milicu.

Pomozimo Milici

Milici je, inače, stoji na sajtu Fondacije Budi Human, dijagnostikovan problem u komunikaciji u okviru autističnog spektra, kao i kašnjenje u saznajnom razvoju. Dijagnoza joj je uspostavljena u trećoj godini, kada su roditelji počeli da primećuju problem.

Do druge godine života nije uopšte progovorila, ali uz pomoć logopedskih tretmana Miličin govor je danas dosta razumljiviji za okolinu, ipak i dalje oskudan u odnosu na uzrasna očekivanja. Ostvaruje kontakt pogledom, postepeno proširuje rečnik i kratkim rečenicama iskazuje potrebe i interesovanja.

foto: Budi Human

Pomoć za Milicu Petrović

Kako bi napredovala kao i njeni vršnjaci, neophodna su joj sredstva za odlazak na dve transplantacije matičnim ćelijama u inostranstvu, rehabilitacije, defektolog, muzikoterapije, kao i sredstva za razvoj socijalnih veština.

Za Miličino srećnije detinjstvo! Budimo humani!

Pomozimo Milici!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 716 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human716 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-555287-93

Uplatom na devizni račun: 00-540-0004267.9 IBAN: RS35160005400004267903 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal

