VESIĆ I KOČOVIĆ GOSTI U USIJANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Ne smemo da dozvolimo da ekonomija stane, naučimo da živimo sa kornonom

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić i profesot Petar Kočović gostujući u emisiji Usijanje na Kurir televiziji potvrdili su da je Beograd trenutno glavno žarište koronavirusa u zemlji, pre svega zbog učešća u ukupnom broju stanovnika Srbije, gustine naseljenosti, velikog broja studenata i ljudi iz inostranstva koji posećuju srpsku prestonicu.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Kad će epidemija proći?

- Teško je dati odgovor, svinjski grip je trajao dve godine. Danas u Kini ljudi normalno žive. Ja sam koristio model čuvenog profesora astrofizike, tzv Kopernikansku formulu. Prema srednjim vrednostima kraj epidemije će biti u periodu od 8. marta do Svetog Ilije.

- Bolje da uzmemo drugi avgust da do Sv Ilije nestane sve. Ali taj avgust je polovina onoga što smo prešli, kaže prof. dr Petar Kočović, profesor informacionih tehnologija koji je večerašnji gost Usijanja na KURIR televiziji.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić u Usijanju kaže da je pored zdravlja nacije, državi važna još jedna stvar.

- Beograd sporovodi mere kriznog štaba. Ono na čemu Beograd insistira jeste da se sačuvaju radna mesta, i da svaka mera osim što mora da bude u interesu javnog zdravlja, mora da bude u interesu ekonomije. Ne smemo da dozvolimo da ekonomija više stane, ističe zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Ima više lekova, građani i lekari imaju više iskustva. U ugostiteljstvu je ugroženo 40.000 ljudi. Ne treba da ispaštaju oni koji poštuju mere. Treba da odgovaraju oni koji ih krše. Treba da živimo sa koronom dok ne dođe lek ili dok prođe epidemija. Život ne može da stane. Čuli ste Angelu Merekel, rekao je Vesić.

- Vrh epidemije će biti za petnaestak dana, ali sve zavisi i kakvo bude poštovanje mera. Uskoro dolaze i slave. Oni koji su danas došli da prijave da im nije dobro, oni su se zarazili u otko prethodnih petnaest dana, kaže Kočović.

- Treba dati nadu, ali unarednih 10-15 dana će broj rasti a onda će početi da pada, ali to može i da se ne desi. Koristimo više modela, a matematika je do sada pokazivala u sva tri talasa dobre trendove, a voleo bih da se sve ovo završi ranije i da kažem da sam pogrešio.

Da li ste možda razmišljali da pitate građane da li im je bilo bolje kad je bio policijski čas?

- Nema vremena u krizi za referendume, neki će tražiti vanredno stanje, neki ne. Mere se donose na osnovu toga šta predlažu epidemiolozi i kako da se privreda očuva. To je suština, a ne da slušamo razna mišljenja. Evo šta se desilo pre dva dana u Ljubljani, ljudi jednostavno moraju da nastave da žive. Ako bude policijskog časa, onda naša privreda ne može da radi. Evo sad su slave, a sveštenik mi je rekao da veliku broj ljudi na slavi nema goste, to je dobar primer. Niko ne želi da mu gosti završe u bolnici, i ljudi treba da shvate da je vanredna situacija, a to neće niko kontrolisati, i niko neće kontrolisati slave. To ljudi moraju sami da shvate, kaže Vesić.

- Evo sa SPC smo se dogovorili da ne bude Božićnog seoceta ispred Hrama Svetog Save, a neće biti ni koncerata na Trgu. Spremamo zanimljiv doček ali preko televizija, biće bina i programa ali ne i publike. Vodićemo računa da ljudi ne buduz zaraženi, prilagodićemo se vremenu. Neće biti masovnih okupljanja,bilo bi suludo da Grad to organizuje, kaže Vesić.

- Vidite kako je malo zaraženih u školama i vrtićima, ali tamo se sprovode vrlo stroge mere, i tako se čuvaju i vaspitačice i deca. Zna se koja su pravila i ona se poštuju. Naravno, ima malo manje dece, ali to pokazuje da ako se organizujemo, moguće je,kaže Vesić.

Da li se Krizni štab savetuje sa vama?

- Ne, valjda me gledaju ali niko me nije zvao. Korstimo Gausov model proračuna. Ranije kad je bio svinjski grip, to nije bilo ovakav problem. Gausova kriva ima zvonasti oblik, ako je plića onda će epidemija trajati više dana, ali će biti blaža. Ako je viša, pre će se završiti. Endrju Komo je u martu objasnio Amerikancima, da li je bolje da se pusti zaraza ili ne, ali se sukobio sa Trampom pa su onda pustili sve. Na dnevnom nivo unosim broj zaraženih, a kad imam podatke, mogu da nedostajući deo krive da dobijem. To gledam za celu Evropu, i negde u desetak zemalja će nestati epidemija oko 1. aprila,kaže Kočović.

- Mi smo bili jako disciplinovani, a sad imamo treći talas. Po mom ubeđenju, pošto je sve bilo zatvoreno, i što nismo putovali letos, nismo se mnogo mešali da ljudima inostranstva, to nas je malo spaslo. Učinili su nam uslugu zemlje koje su nam zabranile ulazak, kaže Kočovič.

- Kod nas za celu Srbiju ima samo 140 sanitarnih inspektora za kontrolu zdravstvenih propisa. Mi ne možemo da primamo volontere, a kaznu me može da izrekne bilo ko, zato je morala da se čeka izmena zakona, njome ćemo obezbediti da komunalni milicioneri i insprektori mogu da prate primenu zakona. Nije suština da se ljudi kažnjavaju na ulicama, nego oni koji su odgovorni. Ako neko u tržnom centru nema masku,odgovoran je vlasnik,a ko nema masku neko na žurci, kriv je organizator. Oni koji nisu disciplinovani moraju da nauče da to budu. Sad je mnogo manje ljudi u bolnicama i onih na respiratoru u odnosu na broj zaraženih, kaže Vesić.

- Sad zaraženih ima više nego u prvom i drugom talasu, a broj preminulih je 138, duplo i troduplo manje nego u prvom i drugom talasu. Naši lekari su uspeli da pronađu čarobnu formulu, da ne stavljaju ljude odmah na respiratore, nego da ih drže na kisenoniku, kaže Kočović.

- Jedan moj prijatelj je bio u bolnici na Bežanijskoj kosi, ikad je izašao rekao je: "Ki mi bude rekao da je naš zdravstveni sistem loš, udariću ga". Kovid bolnica u Batajnici biće završena 1. decembra. Suština je da uspemo da sačuvamo zdravstvo, da se ljudi leče i od drugih bolesti, kaže Vesić.

- Odnos broja testiranih i inficiranih nije statistički važan. Svi koji se testiraju i zbog putovanja i potvrda se testiraju. Nema broja koliko se njih prvi put testiraja, a to je i teško razdvojiti. Ove demontracije letos su uticale da se određen broj ljudi zarazi. Ja imam neke krive koje nisam objavio, ali kad sam video kad su Kinezi doneli odluku da se ukidaju karantini i maske, shvatio sam da su oni gledali sa više matematike. U Evropi je to drugačije, kaže Kočović.

- U Kini su već počeli da daju vakcine, ali svi koji putuju u inostranstvo, moraju u karantin 14 dana, kaže Vesić.

