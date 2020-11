DR TIODOROVIĆ OTKRIO: Krizni štab bio za još oštrije mere, a evo kako su se lomila koplja oko RASPUSTA

Očekujem da će nove mere dati rezultate, izjavio je danas epideiomolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović.

Tiodorović je za Tanjug dodao da je, uz poštravanje mera, veoma važno i to što je doneta dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, jer će na taj način biti povećan broj učesnika u nadzoru nad sprovođenjem mera.

Naveo je i da je veoma važno da građani shvate da se od njih ne traži poslušnost, već odgovornost.

"Uvek treba sve mere ljudima lepo objasniti, ne treba ih zastrašivati, plašiti, već da se pozovu na odgovornost", rekao je Tiodorović.

On je rekao da je medicinski deo Kriznog štaba tražio još neke mere, ali i da ove koje su uvedene predstavljaju balans između očuvanja zdravlja stanovništva i održive ekonomske situacije.

"Ovo je prva primena mera, ali će uvek moći da se dodaju i nove, na osnovu procene opšte epidemiološke situacije", rekao je Tiodorović i dodao da je Krizni štab "u dnevnom zasedanju", te da se na dnevnom nivou dogovoraju i da brzo i lako mogu da dopune mere.

Kako je naveo, danas je usvojena jedna od najvažnijih mera, a ona se odnosi na ograničenje rada ugostiteljskih objekata i drugih mesta gde se ljudi okupljaju.

"Mi ćemo i dalje predlagati i vlada će proširivati mere ukoliko to bude zahtevala epidemiološka situacija", poručio je Tiodorović.

On očekuje da će se, uz nove mere, i uz bolju njihovu kontrolu, smanjiti broj obolelih.

"Mere mnogo ne vrede ako nemate njihovu dobru kontrolu. Uz izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, sada se u nadzor, osim sanitarnih inspektora, uključuju komunalne milicije", naveo je Tiodorović.

Upitan da li je bilo predloga da se produži jesenji raspust, on je rekao da je bilo predloga da naredne nedelje škole ne rade, ali je naveo da je trenutno stabilna situacija u školama, te da za tim u ovom momentu nije bilo potrebe.

Što se tiče zimskog raspusta, naveo je da se razmišlja o tome da zimski raspust u Vojvodini i u ostatku Srbije budu u isto vreme.

"Moj predlog je da to bude od 19. decembra do 20. januara i na taj način se obuhvataju i katolički i pravoslavni Božić. O tome se samo razmišlja, imamo vremena za to", rekao je Tiodorović.

Kurir