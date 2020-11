NJEGOVA MISIJA BILA JE DA ZAVRŠI HRAM! Analitičar Dejan Miletić: Patrijarh Irinej ODOLEO MNOGIM pritiscima (KURIR TELEVIZIJA)

Patrijarh srpski gospodin Irinej je čuvao interese Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, kao i duh srpskog jedinstva u regionu. Njegova misija da se za vreme njegovog stolovanja završi Hram Svetog Save, pokazuje da je on pored svoje duhovne strane, pokazivao i neke druge vrline i sposobnosti. Analitičar Dejan Miletić objasnio je da je situacija u kojoj se upokojeni patrijarh Irinej našao nakon smrti patrijarha Pavla bila izuzetno teška za njega.

Narod je navikao na jedan vid vođenja crkva koji je "živi svetac" patrijarh Pavle propagirao, dok je patrijarh Irinej bio jedna drugačija vrsta čoveka.

- Patrijarh Irinej je drugi tip čoveka. On ne samo da je bio veliki duhovnik, već je bio i dobar menadžer, čovek koji je uspeo da dodatno pokrene izgradnju Hrama Svetog Save, da ubrza procese, da ga dovrši do kraja. Završavajući svoj život, on je završio i Hram - kaže Miletić.

Mnogi kažu da nije bilo njega, Hram ne bi bio gotov za 100 godina.

- Verovatno, to je jedan vidljiv aspekt, a činjenica je da je on odoleo mnogim pritiscima i spoljnim i un utrašnjim, da s enapravi jedna konfrontacija države i crkve, da se ne ulazi u sukob sa državom, oslabi se država ukoliko postoji sukob crkve i vlasti. Tu leži njegova najveća snaga. A ova smrt koja ga je zadesila na ovaj način u ovom trenutku neposredno posle smrti Amfilohija je isto samo po sebi zanimljivo, jer su oni bili dva protivkandidata za tron SPC. Ovo je težak udarac za Srpsku pravoslavnu crkvu, otišla su dva velika čoveka - zaključio je Dejan.

OVDE MOŽETE DA PRATITE UŽIVO KURIR TV

(Kurir.rs)

Kurir