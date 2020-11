NOVA ODLUKA VLADE SRBIJE: Produžena mera skraćenja radnog vremena do 18 časova EVO I KAD POČINJE ZIMSKI RASPUST

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici nove mere za suzbijanje epidemije izazvane virusom korona koje se odnose na učenike osnovnih i srednjih škola.

U periodu od 30. novembra do početka zimskog raspusta nastava će se za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola izvoditi na daljinu.

- Zimski raspust počinje 21. decembra 2020. godine, a završava se 15. januara 2021. godine i važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije - navedeno je u saopštenju Vlade Srbije.

Vlada Srbije donela je odluku da se produži mera skraćenja radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima, a prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 čas - do 15. decembra 2020. godine.

Sve prethodno usvojene mere ostaju na snazi.

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog zakona o fiskalizaciji kojim se Poreskoj upravi omogućava da efikasnije prati i kontroliše poreske obveznike kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza.

Takođe, omogućava se povećanje broja poreskih kontrola u samom sedištu poreskog organa, čime se smanjuje potreba za terenskim kontrolama. Novi zakon će omogućiti efikasniju kontrolu svih isporuka dobara i pruženih usluga na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet dobara i usluga.

Novi model fiskalizacije

Zakonska rešenja predviđaju da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi obavlja prenos podataka o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu.

- Novi model fiskalizacije predviđa sveobuhvatni obim fiskalizacije s tim da je izuzetno moguće pojedine delatnosti izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja samo u posebno opravdanim slučajevima - piše u saopštenju.

Dodaje se da će pored navedenog predloženo zakonsko rešenje otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije (postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa, redovno servisiranje, čuvanje kontrolnih traka i ostalo) čime se smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent.

Članovi Vlade Srbije usvojili su i program finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije kovida-19. U cilju očuvanja stabilnosti sistema sporta u olimpijskim i paraolimpijskim granama sporta obezbeđena su sredstva u iznosu od 1.100.000.000 dinara.

(Kurir.rs/RTS)

