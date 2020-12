ATANACKOVIĆ IZ UNIJE POSLODAVACA SRBIJE: Da li nas čekaju masovna otpuštanja od januara? (KURIR TELEVIZIJA)

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije ocenio je da je teško reći hoće li poslodavci masovno početi da otkazuju ugovore o radu u januaru.

"Teško je to reći u ovom momentu. Jednostavno, mere koje je Vlada do sada, davanjem minimalnih plata zaposlenima, praktično je oko milion zaposlenih primio te minimalce, a sada je ta pomoć segmentisana na one koji stvarno nisu bili u situaciji da privređuju, značajno su uticale da situacija oko otpuštanja radnika ne bude tako dramatiča. Pitanje je šta će biti od Nove godine, pogotovo kada se nagomilaju sve te obaveze koje su se u međuvremenu nataložile jer smo imali troškove koji su prebačeni iz ove, u narednu godinu", rekao je Atanacković.

