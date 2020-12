STANJE NA PUTEVIMA: Vozači, oprez! Jutro oblačno i maglovito

BEOGRAD - Vozače danas očekuje oblačno i maglovito jutro, slaba kiša pada na području Sremske Mitrovice i Negotina, a maglovito je na području Crnog Vrha i Sjenice, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Putevi Srbije saopštili su da postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

AMS S apeluje na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i trebalo bi da vožnju prilagode uslovima na putu.

Vidljivost se tokom jutra na pojedinim putevima, a posebno na onim koji prolaze pored rečnih tokova ili kanala, može spustiti i ispod stotinak metara, zato je bitno da vozači po magli voze sa oborenim svetlima, nikako sa dugim, i koriste svetla za maglu ukoliko ih imaju, jer će ona sigurno pomoći da budu primećeni na putu.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama. Na putničkim terminalima na graničnim prelazima ima malo dužih zadržavanja.

Putevi Srbije navode da je na auto-putu E-80, zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Gradina, formirana kolona teretnih motornih vozila u zaustavnoj saobraćajnoj traci.

Na naplatnoj stanici Dimitrovgrad obustavljen je prolaz za teretna motorna vozila. Na Horgošu se na ulazu u zemlju čeka oko sat vremena, na Kelebiji oko deset minuta, na Batrovcima oko sat, kao i na prelazu Šid. Kamioni i teretna vozila ne čekaju na granicama.

Radovi na više deonica, izmenjen režim saobraćaja

Putevi Srbije saopštili su danas da se na više deonica obavljaju radovi, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja. Na putu Beranovac - Goč, kod mesta Jovac danas i sutra od 7 do 16 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na profilisanju kolovoza i ugradnji asfalta. Alternativni putni pravac je Vrnjačka Banja - Goč.

Na putu Maćedonce-Sijarinska Banja, u blizini Sijarinske Banje sutra od 7 do 15 časova biće na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na sanaciji kosina. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz regulisanje saobraćaja mahačima.

Na deonici od petlje Batočina do petlje Pojate, do 31. decembra, od 7 do 15 časova, traju radovi na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj će periodično biti zatvarane vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.

Na putu Boljevci - Obrenovac - do 29. decembra biće obustavljen saobraćaj zbog radovi na sanaciji kolovoza. Alternativni putni pravac iz pravca Obrenovca auto-put E-763 (Miloš Veliki). Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije u 7.30 časova, na graničnom prelazu Gradina, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 90 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

Putevi Srbije savetuju maksimalan oprez pri vožnji i apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima.

