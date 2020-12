DR TIODOROVIĆ: Srbi, zaboravite doček u kafani! Evo kako će i šta raditi 31. decembra, 1. i 2. januara

Prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba kaže za Kurir da nema šanse da građani Srbije novu, 2021. godinu, dočekaju u kafani ili da to bude na bilo koji način organizovani doček!

- Mislim da ne postoji šansa da ugostiteljski objekti rade za doček Nove godine. Građani Srbije da dočekaju Novu goduinu u kafani, ove godine neće biti! Neće biti organizovanog dočeka ni u hotelima ni na bilo kom drugom mestu. Novu godinu, kao i Božić, treba dočekati u kući, u krugu najbliže porodice. Medicinski deo kriznog štaba je protiv toga i uvereni smo da će svi u kriznom štabu to podržati. Verovatno će ugostiteljski objekti raditi 31. decembra do 20 sati, a 1. januara će sve u Srbiji biti zatvoreno. Drugog januara će raditi samo prodavnice prehrambenih proizvoda i dostava hrana, kao i apoteke i pumpe u delu za točenje goriva - kaže za Kurir Tiodorović i dodaje da će ovog vikenda sve raditi do 20 sati - i ugostiteljski objekti i tržni centri kako bi se produžetkom radnog vremena smanjile gužve.

Dr Tiodorović ističe i da će u januaru stići više od 50.000 doza Fajzerovih vakcina i da očekuje da će tada početi i vakcinacija zdravstvenih radnika.

