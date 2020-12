OBRAĆANJE KRIZNOG ŠTABA: Dr Tiodorović SVE objasnio oko dočeka Nove godine, evo šta je poručio onima koji prodaju aranžmane

Na današnjoj sednici Krizni štab je odlučio da radno vreme maloprodajnih i ugostiteljskih objekata za predstojeći vikend bude do 20 sati.

Članovi Kriznog štaba se obraćaju javnosti na konferencije za medije.

U Srbiji je u poslednja 24 sata na korona virus testirano 14.794 građana, od kojih je 3.823 pozitivno na virus.

Nažalost, preminulo je 49 obolelih.

Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 300 pacijenata.

"Situacija je i dalje veoma teška i ozbiljna", poručio je prof. dr Branislav Tiodorović.

"Jedan korak naprd, dva koraka nazad", dodao je Tiodorović.

"Stvara se opšta slika olakšanja, ali to ne možemo da kažemo. Očekivali smo da ćemo imati bolju tendenciju kretanja, u smislu pada broja obolelih. Nažalost, toga sada nema. Zdravsteni sistem je prenapregnut, a i stanovništvo je na ivici snaga. Moramo da i dalje sprovodimo mere, nastavio je dr Tiodorović.

"Imali smo veoma konstruktivnu sednicu Kriznog štaba. Medicinski deo je na stanovništu da nema popuštanja, a sad ste čuli zbog čega. Razgovarali smo o objektivnoj opravdanosti da vikend na određeni način bude za stanovništvo da se obezbedi za Novu godinu, to jest da se radi do 20 časova u prodajnim objektima".

"Nadzor i kontrola će se vršiti i u hotelima, naročito na Zlatiboru i Kopaoniku", rekao je dr Tiodorović.

Za jedan koncert na Zlatiboru već je prodato 1.000 ulaznica, a u Beogradu mnogi restorani i klubovi primaju rezervacije za doček Nove godine.

"Biću direktan. Taj ko je odlučio da prodaje aranžmane, to je njegov problem,. Znam stav većine Kriznog štaba - organizovan doček Nove godine neće biti moguć. O tome ćemo konkretno govoriti u ponedeljak i doneti konačnu odluku, ali o tome nema govora", jasan je bio dr Tiodorović, a onda dodao:

"Medicinski deo je i dalje protiv ublažavanja mera, ali realno sagledavamo situaciju. Svesni smo da bi popuštanje mera tog tipa (za Novu godinu), moglo bi da dovede do toga da 15-20. januara imamo novi talas, gori od ovog sada".

"Mi svakog dana ocenjujemo situaciju, nadajući se boljim rezultatima. Danas smo se odlučili da regulišemo vikend, a u ponedeljak ćemo praviti novu procenu, s tim da ne očekujem da ćemo praviti promene u stavu i verujem da će ceo Krizni štab stati iza toga"."Hajde da ispoštujemo mere za Novu godinu i Božić, pa da narednih godina slavimo kako dolikuje", rekao je dr Tiodorović.

Što se vakcinacije tiče, profesor je rekao:

"Plan postoji, dinamika ostvarenja plana je počelo. Plan su pravili eksperti, a da li će doći do usklađivanja plana, očekujemo da će biti. Važno je da to kontroliše grupa lekara koja zna šta radi. Za moje kolege i mene je jako važno da smo među prve tri zemlje u Evropi koje su počele vakcinaciju. Nema nikakve bojazni. Možda sam optimističan, ali mislim da ćemo sve to realizovati brzo".

"Kod starih ljudi odgovor na vakcinu možda ne bude tako dobar kao što očekujemo, kao što će biti kod mlađih ljudi"."Stvarno smo zadovoljni kako je prošla slava Sveti Nikola. Moram da kažem da je ogormna većina naroda disciplinovana u sprovođenju mera, ali ni to nije dovoljno".

"Najveći procenat preminulih od korone su stariji od 70 godina".

"Imamo sjajne stručnjake, koji 24 sata prate moguću pojavu tog novog, mutiranog tipa virusa. Mi iz medicinskog dela štaba smo bili da se obustavi avio saobraćaj sa Velikom Britanijom, ali to za sada ne ugrožava našu zemlju".

"Ovaj virus ima više od 200 mutacija. Svet je veliko selo, moramo svi da sarađujemo u ovoj borbi".

Dr Tiodorović se zapitao šta se dešava u Kraljevu, gde je za poslednjih 24 sata 115 novozaraženih.

"Moramo da se zapitamo šta tamo rade nadležni i da li postoje štabovi".

"Najveći deo vlasnika restorana, pritom ne mislim na noćne klubove, ponaša se odgovorno", zaključio je dr Tiodorović.

Dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, objasnila je kakva je situacija u bolnici u kojoj radi.

"Leči se 300 obolelih od korone, od kojih 40 na jedinici intenzivne nege".

Ona je rekla da se u toj kliničko-bolničkom centru zbrinjavaju pacijenti koji imaju koronu, kao i pacijenti koji imaju neka druga oboljenja, a pozitivni su na kovid-19.

"Sistem je vrlo operativan i u svakom trenutku imamo odličnu komunikaciju sa svim kliničko-bolničkim centrima u Beogradu i Srbiji, kao i sa ne-kovid bolnicama", rekla je dr Zdravković.

Elektronski sistem sam skida meru karantina Elektronski sistem sam ukida meru karantina, koja važi za naše državljane i strance sa boravkom u Srbiji koji dolaze iz zemalja sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, nakon negativnog PCR testiranja na korona virus, objasnila je dr Marija Zdravković. Ona je, upitana kakva je procedura skidanja sa liste za samoizolaciju, najpre podsetila da uredba jasno kaže da državljani Srbije i strani državljani sa odobrenim boravkom koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom moraju imati negativan PCR test, a ako ga nemaju određuje se mera karantina. "Ako se želi prekinuti karantin neophodno je da se izvrši testiranje, a ako je negativan rezultat po instrukciji Ministarstva elektronski sistem sam prekida karantin. Sistem sam tu informaciju prosleđuje MUP-u i Sanitarnoj inspekciji", objasnila je Zdravković. Ukazala je da rešenje o karantinu i negativan rezultat PCR testa služe kao dokaz licima prilikom kontrole poštovanja karantina, dok elektronski sistem ne ukine meru karantina. "Strašno je veliki prekršaj kako pravni, ali mnogo više moralni ako se nekome odredi mera karantina, a ne poštuje je. On time raznosi virus, a svako ko dobije virus može da završi na respiratoru. Vidite da postoje ljudi koji nisu tako lošeg stanja, ali imaju imunološke odrednice koje su vulnerabilne, tako da i mladi imaju ekstremne kliničke slike", upozorila je ona.

