OD ŠOPINGA U MILANU DO ISMEVANJA KONA I TIODOROVIĆA: Ovo su izjave dr Nestorovića kojima je u 2020. godini redovno šokirao Srbiju

Nekadašnji član Kriznog štaba i jedan od najpoznatijih doktora u Srbiji, Branimir Nestorović, definitivno spada među ličnosti koje su obeležile 2020. godinu. Otkako je počela epidemija korona virusa, dr Nestorović je često davao kontroverzne izjave koje u većini slučajeva nisu bile u skladu sa mišljenjima ostalih stručnjaka iz Kriznog štaba.

Dečiji pulmolog koji je napustio Krizni štab zbog toga što, kako sam kaže, nije hteo da se oseća kao "crna ovca", pažnju šire javnosti dobio je na početku epidemije, tačnije 26. februara kada u Srbiji još uvek nije bio zabeležen nijedan slučaj korona virusa, izjavom da je reč o "najsmešnijem virusu".

Ovde su izdvojene neke od najkontroverznijih izjava dr Nestorovića...

"Ne mogu da verujem da se narod koji je preživeo sankcije, bombardovanje, svakojaka maltretiranja, uplaši najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva, koji na Fejsbuku postoji", izjavio je Nestorović.

On je pozvao ljude da idu u šoping u Milano, u trenutku kada je u tom delu Italije prijavljivan sve veći broj zaraženih korona virusom, dok je ukidanje letova i zatvaranje granica nazvao "besmislicom".

"Evo da kažem za žene. Estrogeni definitivno štite žene, one imaju blage oblike i ne umiru od ovog virusa. Dakle, žene, slobodno u šoping u Italiju, jer čujem da će tamo sada biti veliki popusti. Zato što niko živ sad neće da ide tamo. Samo pripremite muževe za to mentalno", podvukao je on.

Lavovski geni

On je na pitanje zbog čega su masovno oboleli ljudi u Italiji, a u Srbiji je tada bio dosta manji procenat zaraženih rekao da su italijanski geni slabi, a da Srbi imaju jaku genetiku.

Međutim, kasnije tvrdio da nije rekao da Srbi imaju lavovske gene, nego da je samo naglasio da imamo drugačije gene od Italijana.

Sada svi treba da se inficiramo korona virusom

Dr Nestorović je početkom maja 2020. godine, gostujući na TV "Prva" rekao da je došlo pravo vreme da svi izađemo napolje i inficiramo se korona virusom, jer ćemo na taj način uspeti da steknemo imunitet. Dodao je da su šanse da do težih kliničkih slika dođe gotovo nemoguće.

Distanca i rukavice besmislene

On je takođe tvrdio da je nošenje rukavica besmisleno, a da je mera koja je u to vreme doneta o držanju distance na dva metra prava izmišljotina.

Evo kako je on to obrazložio:

"Sada ulazimo u fazu koja je ista kao u decembru sa gripom. Pravi je trenutak za popuštanje mera. Treba voditi računa da se, još neko vreme, ne nalazimo u bliskom kontaktu ni sa kim više od 15 minuta. Dva metra rastojanja je izmišljotina, rukavice su takođe besmislene, postale su ustaljene, a u preporukama ih nigde nema. Još nekih 15-ak dana trebalo bi da nosimo maske. Važno je samo redovno i temeljno prati ruke", rekao je dr Nestorović.

Veštački virus

Dr Nestorović je između ostalog poznat po tome što je od početka pojave kovid-19, tvrdio da je virus veštački stvoren:

"Prekjuče su Australijanci javili da je virus veštačkog porekla. Grupa naučnika na čelu sa profesorom Petrovskim, istraživala je kako se virus vezuje za razne vrste ćelija. Najbolje se vezuje za ljudske ćelije. Mnogo manje za druge. Dakle, pada u vodu priča da je prešao sa životinje. Potpuno je jasno da je veštački, ali ostaje pitanje ko ga je napravio", istakao je.

Ubistva kao u stara dobra vremena

Letos, nakon završetka oštrih mera karantina i policijskog časa u Srbiji, dr Nestorović je prokomentarisao da su ljudi mentalno već prošli kroz ovu epidemiju i da se vraćaju u normalu:

"Nema svrhe dalje ograničavati ljude, mislim da bi sada bilo i nemoguće, to je moje lično mišljenje. Mislim da bi bila pobuna ako ponovo krenemo da zaključavamo ljude. Ljudi su mentalno prošli kroz ovu epidemiju, većina ljudi. Vidite vesti, sad se dešavaju ubistva kao u dobra stara vremena. Ubistva, nasilje, sad će početi pljačke banaka. Vraćamo se u normalu. Ljudi neće više da slušaju o tome, to je normalan mehanizam", rekao je Nestorović.

Skakavci gori od korone

Kada su sve oči javnosti bile uprte na mere zaštite od virusa i saznanjima o novim simptomima korone, dr Nestorović je rekao da postoji i ozbiljnija epidemija o kojoj se trenutno ne priča javno:

"Postoji ozbiljna epidemija o kojoj se trenutno ne priča javno. Skakavci su ozbiljniji problem od korone. U Africi su pojeli sve zalihe i useve, a o tome se vrlo malo priča! Ne zna se ni odakle su došli", kazao je Nestorović tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Ismevanje dr Predraga Kona i dr Branislava Tiodorovića

Ono čime je dr Nestorović ponovo nasmejao Srbiju jeste snimak koji je podelio na Fejsbuku koji nedvosmisleno ismeva njegove dojučerašnje saradnike u Kriznom štabu.

Video aludira na to da su dvojica stručnjaka plaćenici, kao i da stalno govore o broju umrlih, ali i o vakcinama što pokazuju ikonice koje se pojavljuju u belom oblaku.

Veće šanse za tumor nego koronu

Jedna od njegovih poslednjih izjava u 2020. godini koja je uzburkala Srbiju jeste da je u ovo vreme veća šansa da ljudi dobiju tumor nego koronu:

"Trenutno vam je veća šansa da dobijete tumor nego koronu. U današnje vreme ljudi su pod stresom, a to mnogo utiče na imunitet, organizam slabi. Međutim, nije virus jedino od čega možete da obolite, rekao bih da je veća mogućnost sad da se dobije rak. Statistika kaže da je ove godine 200.000 ljudi manje umrlo od raka. Zanimljivo je da je ta brojka ušla u ove preminule od korone, tako da preminule sa malignitetom koji su oboleli od kovida računaju im da je uzrok smrti korona", rekao je Nestorović.

