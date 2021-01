PREMINULA MAJKA VLADIKE GRIGORIJA: Savka Durić umrla na Badnji dan

Majka episkopa diseldorfskog i cele Nemačke Grigorija Durića, Savka danas je preminula, a vladika je tužnu vest saznao danas dok je služio liturgiju povodom obeležavanja Badnjeg dana. Nakon ove vesti, vladika Grigorije je liturgiju priveo kraju emotivnom besedom o Majci Božijoj koju je posvetio svim majkama i svoj deci.

Govoreći o značaju Badnjeg dana i ikone Hrista sa Bogorodicom, vladika Grigorije je istakao da bi se sve moglo svesti na sliku Majke Božje koja drži u naručju Sina Božjeg.

“Kad bi smo sve sveli na jednu rečenicu i na jednu misao i sliku, to bila slika kad Majka Božja drži u naručju Sina Božjeg. To jedinstvo koje se dogodilo u tom zagrljaju te žene i tog deteta, koje je u stvari Bog, a postao je radi nas čovek…. To je ono što spasava svet”, istakao je vladika Grigorije u svojoj besedi.

Savka Durić, majka episkopa Grigorija, preminula je danas u 82 godini. Iz porodice su saopštili da će se opelo održati Petropavlovom manastiru 9. januara u 14 časova.

“Zbog trenutne epidemiološke situacije porodica neće primati saučešće, stoga se mole svi ljudi dobre volje da ne prilaze članovima porodice i ne rukuju se sa njima. Takođe molimo sve one koji namjeravaju prisustvovati opijelu da se strogo pridržavaju preporučene distance i svih drugih propisanih epidemioloških mera”, poručili su članovi porodice.

