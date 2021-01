POLEMIKA NA TVITERU! ZAŠTO E-UPRAVA ŠALJE "OŠIŠANE" PORUKE: Jovanović: Karakteri "č", "ć", "š", "ž" poskupljuju cenu poruke!

Na portalu eUprava, za manje od jednog dana, čak preko 85.000 građana Srbije se prijavilo za vakcinaciju protiv kovida-19. Međutim, pojedini građani, koji su među prvima stali u red za vakcinu, primetili su da u povratnoj SMS poruci kojom se potvrđuje da su se uspešno prijavili, na slovima "š", "č", "đ" i "ž" nema kvačica!

foto: Privatna Arhiva

- A zašto naša e-uprava nema "š", "č", "đ" i "ž" u svom pismu ili to neko novo pismo rabimo?! - upitao je jedan Tviteraš.

Zbog čega je tako objasnio je za Kurir Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu, koji kaže da je razlog jednostavan - štednja!

- Kancelarija za IT i eUpravu šalje "ošišane" poruke iz jednog jednostavnog razloga, a to je štednja. Ukoliko u SMS poruku ubacite bar jedan karakter č,ć,š,ž ili ćirilični, cena poruke se udvostručava, jer se moguća dužina poruke smanjuje sa 160 na 70 karaktera, pa samim tim obična poruka može biti i do 2,5 puta skuplja - istakao je Jovanović.

(Kurir.rs)

Kurir