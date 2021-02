UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA SRBIJE: Prioritet je izmena Ustava u oblasti pravosuđa

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) saopštilo je da smatra da Strategija razvoja pravosuđa za period od 2020. do 2025. godine i Revidirani akcioni plan za poglavlje 23, usvojeni u avgustu prošle godine, nesumnjivo pokazuju da je prioritet u oblasti pravosuđa izmena Ustava, a samim tim i izmena seta pravosudnih zakona.

- UST ukazuje da su sistemski problemi koja pojedina strukovna udruženja označavaju već prepoznati, analizirani i razmatraju se u okviru strateških dokumenata srpskog pravosuđa, te da su pitanja nezavisnosti sudija, usklađenosti zakona, stručnog usavršavanja i neravnomerne opterećenosti u smislu nove mreže sudova i tužilaštava direktno povezana sa pitanjem izmene Ustava. Zbog toga smatramo da je rešavanje ovih pitanja separatno u odnosu na navedena strateška dokumenta i u trenutku kada se predlog izmene Ustava već nalazi u Narodnoj skupštini, nesuvisno - sapštilo je UST.

Osvrćući se na najave ministarke pravde Maje Popović da se razmatra nova mreža sudova i tužilaštava, ovo strukovno udruženje pozvalo je Ministarstvo pravde da "naročito oprezno pristupi ovom pitanju imajući u vidu negativna iskustva iz skore prošlosti".

- Nije sporno da postoji potreba za ravnomenijim rasporedom opterećenosti sudova i tužilaštava, na šta UST apeluje već duži vremenski period, ali ukazujemo da se ovom pitanju mora posvetiti ozbiljna pažnja i svestrana analiza kako se ne bi ponovo stvarali preveliki troškovi, ostavljale prazne zgrade pravosudnih organa s jedne strane a nedovoljni i pretrpani smeštajni kapaciteti u drugim. Javljali su se problemi neadekvatne sistematizacije u pogledu broja sudija, zamenika tužilaca, pomoćnika i administrativnog osoblja, a u pojedinim sudovima i tužilaštvima ti problemi se do danas nisu prevazišli. Kako bi to bila praktično treća izmena mreže u poslednjih 11 godina, predlažemo da se sa tim sistemskim izmenama zastane do promene Ustava - navodi se u saopštenju.

foto: Udruženje sudija i tužilaca Srbije

UST predlaže da se do tada pojedinačne izmene u pravcu rešavanja problema, preduzimanje konkretnih mera za rešavanje gorućih pitanja kakva su svakako u građanskim odeljenjima osnovnih i viših sudova, delegiranjem predmeta i optimizacijom rada radi ravnomerne opterećenosti.

- Takođe, predlažemo analizu opterećenosti nosilaca pravosudnih funkcija u posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije s obzirom da se uočava dvostruko pa i trostruko veća opterećenost brojem predmeta sudija i zamenika tužilaca koji postupaju u opštoj krivičnoj materiji u odnosu na ova specijalzivana odeljenja - navodi Udruženje.

UST naročito podseća na stav šefice Odeljenja za Srbiju u Evropskoj komisiji, Ketrin Vent, koja je jasno stavila do znanja NVO u Srbiji da je prethodna srpska vlada izradila nacrt za koji je Venecijanska komisija utvrdila da je u skladu sa evropskim standardima i da je na parlamentu da odredi sledeće korake i predstavi nacrt teksta amandmana, a koju proceduru Evropska komisija svakako nadgleda, što je još jedan jasan signal da se krene u realizaciju izmene Ustava, u vezi sa kojom će se sistemski rešavati i druga pitanja u cilju daljeg unapređenja efikasnosti rada pravosuđa.

(Kurir.rs)

Kurir