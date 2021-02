CRNA RUŽA HARA PO SRBIJI! Poznati sektolog OTKRIVA: Sektaši najviše vrbuju DECU kako bi ih ŽRTVOVALI (KURIR TELEVIZIJA)

Nedavno se pojavila informacija da u Leskovcu ozloglašena sekta Crna ruža vrbuje mlade da joj se priključe. Šta je Crna ruža i kako deluje i ko su njene najčešće žrtve otkrio je sektolog Slađan Mijaljević.

- To su sve ogranci neke velike sekte, to je satanistička sekta, i ko god želi da se eksponira u društvu, pogotovo oni koji slušaju neku metal muziku, nose majice sa satanističkim motivima. Pitanje je koliko je to sada ozbiljan kult, ali da postoje deca koja tu mogu da stradaju je činjenica. Uvek se vrbuju deca, jer su ona nedovršena u svom razvoju. Uvek žele nešto novo da probaju – kaže Slađan.

On otkriva da je cilj sekte da izvuku neku korist za sebe, a deca su im posebno pogodna za maltretiranje i žrtvovanje.

- Neki stradaju nepotrebno, a neki se izvuku uz veliku sreću. Osim dece vrbuju i viđenije ljude u društvu, poznate, biraju bogate da bi imali od čega da žive. Neki biraju i dečicu, a ona su uvek ta koja su uspešne žrtve. Njihove organizacije i postoje da bi imali žrtve, da bi mogli da maltretiraju i žrtvuju decu na određeni način – priča sektolog.

