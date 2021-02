ZBOG KOVID ZABRANA HRVATI SE PROVODE U BIH I SRBIJI: Ovo je bolje nego da organizujemo ilegalne žurke

Još otkad je u Hrvatskoj zabranjeno pušenje u ugostiteljskim objektima, večernji izlasci u susednoj BiH dobili su na ceni - barem iz perspektive prosečnog pušača koji je nakon večere mogao mirno uz tanjir staviti pepeljaru i "zapaliti".

S dolaskom korone i lokdauna ugostiteljskih objekata u Hrvatskoj, pak, Bosna i Hercegovina te Srbija postali su pravi Eldorado, omiljena (pa i jedina) meka mladih Hrvata za izlaske. Skijanje je ponekad samo izgovor za put na Jahorinu i Kopaonik, te se čestito "izduvati".

Iako namah scenario odlaska "u komšiluk" i provod u bosansko-hercegovačkim, odnosno srpskim klubovima u terminu do 22 sata (BiH), odnosno matinea do 20 sati (Srbija) izgleda kao stvar za osudu zbog neodgovornog ponašanja, činjenica je da svi koji se nakon takvog "skijanja" vraćaju u Hrvatsku imaju potvrdu da su zdravi.

To se, s druge strane, ne bi moglo sa sigurnošću tvrditi za one koji se provode u (zatvorenim) konobama po Kaštelima...

"S društvom sam ovih dana boravila na Jahorini. Odlično smo se zabavili, danju skijali a uveče tulumarili u tamošnjim lokalima koji rade do deset, što je pomalo apsurdno, jer se teoretski i do 22 sata može dogoditi isto što i u ponoć ili dva ujutro, no dobro; u svakom slučaju, pre povratka svi smo se u hotelu testirali i s potvrdom da smo "virus COVID free" mirno ušli u Hrvatsku", potvrdila nam je splitska preduzetnica i bivša misica Biljana Mančić, koja drži da je takvo zabavljanje nakon kojega sledi testiranje odgovorno. Ona je inače svoj PCR-test platila 65 evra, a napominje da ukoliko se u hotelu boravi više od pet noćenja, test dobija gratis.

I vlasnica "Split Vip agency", agencije za organizaciju zabavnih događanja, Đina Apostolski iz Splita naime, istog je mišljenja, štaviše takođe se nedavno vratila iz BiH sa kratkog ali slatkog produženog vikenda.

"Ljudi moji, tamo je sve puno Splićana, Trogirana, Zagrepčana! Jahorina, Sarajevo i Blidinje su centar zabave, drugi svet! Doduše, lokali zatvaraju u deset uveče, ali "after ski-partiji" počinju već iza pet popodne, kad se uhvati prvi mrak, pa se tako svi opet zabavimo i do sita isplešemo - navodi Apostolski, koja inače zbog prirode posla sarađuje sa ugostiteljima i "event-managerima", kolegama iz BiH i Srbije, najviše iz Beograda.

I tamo ljudi iz Hrvatske, kaže, često odlaze po porciju zabave koju ne mogu dobiti kod kuće, no radno vreme beogradskih klubova je do 20 sati pa neki ipak ne otvaraju svoja vrata dok se ne produži barem do 22 sata, kako je najavljeno. U Bosni kažu da će ubrzo početi raditi do ponoći, napominje Apostolski koja lično na mesec dana putuje u Beograd krajem marta zbog snimanja kampanje za svoj projekt "My Global Fashion Awards" najavljen za 9. jun na ostrvcu Tijatu kod Vodica. Očekuje dolazak i prijatelja i saradnika iz Beograda...

"Zdravlje je imperativ, zato držim da je bolje fino se "izduvati" u susedstvu, platiti test i mirno doći kući, pa bez straha sesti na ručak u društvu starijih ukućana. Karta kanta, test garantuje da smo se vratili uredni i neopasni za okolinu", veli Đina dobra poznavateljika zabavnih sadržaja u regionu.

No, ipak postoje izvesni apsurdi u tom "idealnom scenariju", koji pokazuju da je u manjem broju slučajeva puno lakše iz Bosne i Hercegovine uvesti koronu negoli, recimo, kolut sira ili salamu, zabranjenu za uvoz jer je "kvarljiva roba".

Naime, prema važećim propisima u krizno vreme pravo prolaska preko inače meke granice iz BiH bez testa imaju studenti koji studiraju u Mostaru (među njima su, konkretno, brojni Splićani), te osobe zaposlene poed granice, uz uslov da se moraju vratiti u roku od dvanaest sati. Apsurd čuči u činjenici da rečeni prolaz studenti mogu elegantno iskoristiti da se, na primer, nakon položenog ispita čestito provedu i onda srećni vrate u Hrvatsku bogatiji za uspomene, a možda i virus...

"Kad odem na faks u Mostar, uvek iskoristim i priliku za izlazak. Bude nas i po desetak, skupimo se, jedemo i pijemo po prepunim lokalima u kojima nas poslužuju konobari pod maskama. To mi je malo smešno jer niko od gostiju nema masku, a znamo sediti doslovno "jedni po drugima". Često ostanemo i koji dan duže, kao i radnici; nama se progleda kroz prste na granici. Hvala im za to" poručila je splitska studentkinja u Mostaru (podaci poznati redakciji).

Ljudi željni zabave, okupljanja i druženja (što je, uostalom, u ljudskoj prirodi), uvek će naći način za to, makar i na rubu zakona. A što se zakona tiče, možemo se prisetiti stare narodne poslovice: gde prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina. A ni Hrvatska nije daleko...

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

Kurir