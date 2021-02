OPASNOST KOJA MOŽE DA VAS ZADESI NAKON KOVIDA-19: Svakoj osmoj osobi koja je preležala koronu prete psihičke smetnje

Svaka osma osoba koja je preležala koronavirus u riziku je da oboli od neke psihijatrijske ili neurološke bolesti u roku od šest meseci od zaražavanja, pokazalo je nedavno istraživanje koje su sproveli naučnici sa Univerziteta Oksford, prenosi Gardijan.

Ovo istraživanje sugeriše da kovid 19 može imati uticaja na mozak i centralni nervni sistem, a pregledano je 236.379 zdravstvenih kartona hospitalizovanih i nehospitalizovanih pacijenata u Americi s potvrđenom dijagnozom kovida.

Zabrinjavajuće

Analiza, koja je uzela u obzir i faktore rizika kao što su starost, pol, rasa, osnovni fizički i mentalni uslovi i socijalno-ekonomska uskraćenost, otkrila je da je učestalost neuroloških ili psihijatrijskih stanja nakon kovida u roku od šest meseci bila 33,6 odsto!

- Otkriveno je da je većina dijagnoza češća nakon kovida nego nakon gripa ili drugih respiratornih infekcija, a uključuju: moždani udar, akutno krvarenje unutar lobanje ili mozga, demenciju i psihotične poremećaje. Jednom od devet pacijenata takođe je dijagnostikovana depresija ili moždani udar, uprkos tome što nije bio hospitalizovan s koronom, što je bilo iznenađujuće - rekao je autor istraživanja dr Mak Takuet sa Odseka za psihijatriju Univerziteta Oksford.

Očekivano

Psihijatar dr Ivica Mladenović kazao je za Kurir da se u potpunosti slaže s kolegama sa Oksforda, kao i da je ovo očekivano.

- U psihijatrijskom smislu sada smo na vrhu ledenog brega, jer imamo trenutno enormno stresogenu situaciju u kojoj organizam, kako bi se odbranio, luči hormone koji nam daju snagu da preživimo stres. Ovo s koronom već vrlo dugo traje i problem nastaje kad stresogena situacija prođe, odbrambeni hormoni naglo padaju i dolazi do bumerang efekta. Očekujem da će se sve više javljati pacijenti s mentalnim poremećajima izazvanim stresom, pre svega depresijom, ali i kratkim fitiljem, implusivnim reakcijama, s problemima u porodici, pa i begom u psihoaktivne supstance. Sve ono što se gomilalo mesecima, plus ekonomski ili egzistencijalni problemi, nažalost, doći će na naplatu - objasnio je dr Mladenović.

Dr Marijana Vukićević Tromboze od korone mogu da dovedu do moždanog udara

Neurolog dr Marijana Vukićević, direktorka Specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava" u Beogradu, objasnila je za Kurir da je sada rano tvrditi da je baš svaka osma osoba u riziku od moždanog udara nakon korone, jer su za to potrebna obimnija ispitivanja s većim brojem ljudi:

- Ipak, na osnovu kliničke prakse i nekih drugih istraživanja, utvrđeno je da korona usled tromboze i zapušenja krvnog suda zbog zgrušavanja krvi može dovesti do ishemijskog moždanog udara. To se najčešće dešava u periodu od dva-tri meseca, i to kod osoba koje već imaju oštećenje krvnih sudova ili probleme sa zgrušavanjem krvi, one su u mnogo većem riziku nego zdravi pacijenti.