DR JANKOVIĆ O SKANDALOZNOJ KORONA ŽURCI: Kada zaraze ukućane, mladi plaču i govore "ja sam kriv za to", ali tada je kasno!

Prof. dr Radmilo Janković, zamenik generalnog direktora KC Niš ocenio je kao skandaloznu žurku u klubu "Musk maćine" na beogradskom Tašmajdanu, na kojoj je u subotu zatečeno oko 1.000 gostiju.

Ovaj klub radio je i pored mera zabrane rada ugostiteljskih objekata posle 20 časova. Na stotine posetilaca, mimo propisa, stiskalo se, đuskalo i pilo, ne vodeći računa o epidemiološkim merama zaštite.

- Javna je tajna da se to događa već duže vreme, nažalost, naročito u Beogradu. Ovo je neodgovornost i sebičnost prvenstveno onih koji su to organizovali, ali ništa manje ni onih koji su učestvovali. Lično mislim da su svi posetioci morali dobiti mandatne kazne i prekršajne prijave. To bi, na našu žalost, imalo mnogo više efekta nego svi naši apeli i dovelo bi do momentalnog smanjenja broja zaraženih - kaže dr Janković.

Dodaje da je sinoć "minimum nekoliko osoba bilo zaraženo, sa simptomima ili bez njih".

- Najveći broj ovih mladih ljudi neće teško oboleti, ali njihovi stariji ukućani hoće i, nažalost, mnogi od njih će umreti. Neretko gledamo mlade uplakane ljude sa rukama na licu kako očajno ponavljaju "ja sam kriv za to, ja sam ih zarazio". Nažalost tada je kasno! - ističe ovaj stručnjak i dodaje da se "na ovom skandaloznom primeru može videti kuda bi nas u ovom ranjivom trenutku odvelo nerazumno produženje rada kafića do duboko u noć".

On kaže da na desetine objekata širom Srbije ne poštuje mere, a da očajni zdravstveni radnici u crvenim zonama gledaju sa nevericom.

- Trend povećanja broja hospitalizovanih i pogoršanja situacije je više nego očigledan. Nakon kratkog manje više fiktivnog zatišja sledi ponovni rast i nova drama i iskušenja za sve nas - kaže on i dodaje da je ovo "podjednako neodgovorno, kao i odbijanje zdravstvenih radnika da se, pod parolom ličnog izbora, ne vakcinišu čime ugrožavaju živote ugroženih pacijenata koji se ne mogu vakcinisati".

- I tu mora postojati odgovornost. Da neko bude direktor klinike ili glavna sestra iste te klinike, doma zdravlja ili bolnice, a da dovodi u sumnju egzaktna medicinska dostignuća, dovodeći u opasnost javno zdravlje nacije, je nedopustivo.

